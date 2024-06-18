DW запустила застосунок для пошуку заблокованих сайтів

Німецька міжнародна медіакомпанія DW та проєкт Open Observatory of Network Interference (OONI) запустили для користувачів по всьому світу програму News Media Scan. Додаток допомагає дізнатися, які сайти новин в якій країні доступні, а які - заблоковані. Відкриваючи News Media Scan, користувач може виявити доступні та заблоковані новинні сайти у тій країні, де він перебуває. Тож користувачі можуть таким чином з'ясовувати для себе та допомагати іншим дізнаватися, чи доступні певні сайти новин.

Сайт DW, наприклад, зараз заблоковано у п'яти країнах: Росії, Білорусі, Китаї, Ірані та Туреччині. У деяких країнах доступ до сайтів новин, включаючи DW, заблоковано без попередження. Інформація, що надходить з різних джерел, не завжди виявлялася точною, пояснює Олівер Лінов (Oliver Linow), який на DW займається моніторингом рівня свободи в інтернеті.

Ці обставини стали поштовхом для створення програми News Media Scan, яку DW розробила разом із OONI - заснованим 2012 року некомерційним проєктом для створення програмного забезпечення, що підтримує розосереджені зусилля з документування актів цензури в інтернеті по всьому світу. Додаток допомагає зібрати всю необхідну інформацію про масштаб блокувань незалежних медіа в різних країнах та про те, яких саме типів блокувань вони зазнають.

"Доступ до новинних сайтів обмежено у багатьох країнах, що дуже впливає на право вільного доступу до інформації. Ми раді, що разом з DW вивели на ринок News Media Scan. Додаток допоможе громадськості зібрати та задокументувати свідчення цензури медіа та підтримати вільний та відкритий інтернет у всьому світі", - пояснює керівник OONI Артуро Філасто.

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Як працює News Media Scan

Програма News Media Scan надсилає запити за адресами сайтів новин, дані про доступ до них передаються в OONI, там вони обробляються. Аналіз даних доступний всім користувачам програми. Список сайтів, який відкривається в News Media Scan, перебуває у публічному доступі. Він складається не DW або OONI, а користувачами сервісу для розробки IT-проєктів GitHub і є об'єктивною добіркою міжнародних та національних новинних медіакомпаній. Так забезпечується прозорість інформації про доступ до тих чи інших сайтів новин.

Під час використання програми користувачі можуть зробити внесок і у вимірювання рівня цензури по всьому світу. Для цього потрібно активувати функцію автоматичного сканування, що дозволить програмі News Media Sсan проводити моніторинг через певні проміжки часу. Програма працює для телефонів на платформі Android.