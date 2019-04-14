 DW запускає новий турецькомовний канал на YouTube | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2019

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Новини

DW запускає новий турецькомовний канал на YouTube

Deutsche Welle та три великі міжнародні медіа-партнери об'єднують зусилля для запуску каналу YouTube турецькою мовою, який називається +90. Канал спрямований на зміцнення свободи слова та преси в Туреччині.

DW запускає новий турецькомовний канал на YouTube

Deutsche Welle разом з BBC, France24 та Voice of America запускають у понеділок, 29 квітня, новий канал на YouTube турецькою мовою, який називається +90. Проект має на меті забезпечити "спектр нової журналістської інформації" для користувачів у Туреччині, а також для турків, які проживають за кордоном.

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Мовники повідомляють, що на каналі буде представлений широкий спектр соціально-політичних тем, що висвітлюються у репортажах, історіях та інтерв'ю. Відеоконтент надаватимуть всі чотири мовники, а DW керуватиме проектом. "Ми хочемо використовувати наш канал на YouTube, щоб надати глядачам правдиву інформацію, яка допоможе їм сформувати власну думку", - зазначив генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg).

За його словами, співпраця чотирьох мовників направлена на забезпечення контентом турецькомовної аудиторії, яка зацікавлена в міжнародній політиці, бізнесі, науці та культурі. Кожен міжнародний медіа-партнер забезпечуватиме канал однаковим об'ємом відеоматеріалів.

Новий канал почне працювати в понеділок, 29 квітня. Одразу після запуску на ньому будуть доступні кілька сюжетів на різні теми, починаючи від будівельної кризи у Туреччині і завершуючи проблемою дітей-наречених.

Посилання в інтернеті

https://www.youtube.com/channel/UCUnwimZlOXfAedrmRfguS1g

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