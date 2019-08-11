 DW відкидає погрози з боку російської Держдуми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

DW відкидає погрози з боку російської Держдуми

Deutsche Welle відмовилася брати участь у засіданні комісії Держдуми РФ з розслідування іноземного втручання. Медіакомпанію пригрозили позбавити акредитації. Гендиректор Лімбург відкинув звинувачення на адресу DW.

Deutsche Welle відкидає звинувачення у втручанні з боку Держдуми Росії

Deutsche Welle відкидає звинувачення у втручанні з боку Держдуми Росії

Генеральний директор німецької суспільно-правової медіакомпанії Deutsche Welle (DW) Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) відкинув звинувачення на адресу DW у втручанні у внутрішні справи Росії. Відповідну заяву він зробив у середу, 4 вересня.

Deutsche Welle звинувачують в тому, що в публікації в соціальній мережі Twitter вона нібито закликала до участі у несанкціонованій акції в Москві 27 липня. У своєму твіті DW розповідала про демонстрації в російській столиці і цитувала, зокрема, гасло мітингувальників.

DW направила послання російській Держдумі, в якому йдеться: "Наша журналістська діяльність ґрунтується на правилах об'єктивного висвітлення подій. А це виключає будь-яке втручання у внутрішні справи інших держав".

Голова комісії Держдуми з розслідування фактів іноземного втручання у внутрішні справи РФ Василь Піскарьов 4 вересня закликав Deutsche Welle постати перед парламентською комісією. Він повідомив агентству "Інтерфакс", що може відкликати акредитацію медіакомпанії або її окремих співробітників для роботи в Росії, якщо повторне запрошення не буде прийняте.

Петер Лімбурґ, своєю чергою, відреагував на заяви Піскарьова: "Ми завжди готові до обговорення і запрошували пана Піскарьова, проте все ж необхідно домовитися про рамкові умови діалогу. Ця "повістка з вимогою з'явитися" безумовно не є правильним шляхом для обміну думками. Погроза позбавити акредитації показує характер цього запрошення. Ми є незалежною суспільно-правовою медіакомпанією і не дозволимо себе шантажувати. Крім того, ми завжди чітко давали зрозуміти, що не втручалися у внутрішні справи Росії і не будемо цього робити і надалі. Ми також не закликали у твіті до демонстрації, а лише цитували її учасників. Це настільки очевидно, що ми не можемо зрозуміти, через що виник переполох. Звинувачення в тому, що ми порушили російські закони, абсолютно абсурдне".

DW.COM

Після чергових протестних демонстрацій у Москві, котрі супроводжувалися масовими затриманнями, Росія звинуватила німецьку медіакомпанію Deutsche Welle у втручанні в протести. Мовник відкидає закиди. (05.08.2019)

У Держдумі РФ стверджують, що Deutsche Welle закликала жителів Москви до участі у несанкціонованій акції протесту. DW відкидає ці звинувачення. (19.08.2019)

Міністри Маас і Лавров обговорювали питання

Комісія російської Держдуми з розслідування іноземного втручання у внутрішні справи РФ на даний момент вивчає, якою мірою нещодавні протести опозиції в Москві могли бути підтримані з-за кордону. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вже рішуче відкинув це на зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у серпні.

У Москві протягом декількох тижнів тривали протести проти недопуску опозиційних незалежних кандидатів на виборах до Московської міськдуми 8 вересня. Тисячі мітингувальників були поміщені під варту, в тому числі був на певний час затриманий кореспондент Deutsche Welle. Згодом DW звинуватила Росію у використанні "методів поліцейської держави".

Крім того, посол США в Москві Джон Хантсман повинен дати свідчення перед комісією Держдуми. Посольство розмістило на своєму сайті оповіщення про заходи безпеки, в тому числі карту із зазначенням маршруту опозиції. Російські політики розцінили це як заклик до участі в демонстрації.

Дивитись відео 03:17

Обличчя протестів у Москві: три історії, що не залишають байдужими (12.08.2019)

Аудіо й відео до теми

Обличчя протестів у Москві: три історії, що не залишають байдужими (12.08.2019)  

Також за темою

Russland Protestaktion in Moskau

Коментар: Протести в Москві - момент істини для російської опозиції 11.08.2019

Мітинги в Москві показали, що в російську політику прийшло нове покоління. Чому це проблема одночасно для Путіна й опозиції, пояснює російський журналіст Костянтин Еггерт.

Russland Proteste in Moskau

Дощ і концерти-спойлери: як пройшли одиночні пікети в Москві 18.08.2019

Одиночні пікети на бульварах, мітинг КПРФ, концерт-спойлер в Парку Горького - репортаж DW про те, як пройшла чергова субота протестів за вільні вибори в Москві.

Sadegh Zibakalam iranischer Reformer

Іранського політолога засудили до 18 місяців в'язниці через інтерв'ю DW 13.03.2018

Суд у Тегерані звинуватив відомого в країні політолога Садега Зібакалама у поширенні пропаганди проти ісламської республіки, а Deutsche Welle назвав "контрреволюційним та ворожим" ЗМІ.

Реклама

Докладно

Будівля Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Битва за Київ: як Зеленський виганяв Кличка з КМДА

Володимир Зеленський хоче закріпити політичний успіх і планує взяти під контроль КМДА, повторюючи підхід Януковича.  

Посадка на рейс лоукостера Ryanair у аеропорту Франкфурт-Ган

Дешеві авіаквитки - дороге "задоволення" для клімату

Поки в Україні радіють приходу лоукостерів, у ФРН їх хочуть обкласти додатковими податками для захисту клімату.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  