DW відкидає погрози з боку російської Держдуми

Генеральний директор німецької суспільно-правової медіакомпанії Deutsche Welle (DW) Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) відкинув звинувачення на адресу DW у втручанні у внутрішні справи Росії. Відповідну заяву він зробив у середу, 4 вересня.

Deutsche Welle звинувачують в тому, що в публікації в соціальній мережі Twitter вона нібито закликала до участі у несанкціонованій акції в Москві 27 липня. У своєму твіті DW розповідала про демонстрації в російській столиці і цитувала, зокрема, гасло мітингувальників.

DW направила послання російській Держдумі, в якому йдеться: "Наша журналістська діяльність ґрунтується на правилах об'єктивного висвітлення подій. А це виключає будь-яке втручання у внутрішні справи інших держав".

Голова комісії Держдуми з розслідування фактів іноземного втручання у внутрішні справи РФ Василь Піскарьов 4 вересня закликав Deutsche Welle постати перед парламентською комісією. Він повідомив агентству "Інтерфакс", що може відкликати акредитацію медіакомпанії або її окремих співробітників для роботи в Росії, якщо повторне запрошення не буде прийняте.

Петер Лімбурґ, своєю чергою, відреагував на заяви Піскарьова: "Ми завжди готові до обговорення і запрошували пана Піскарьова, проте все ж необхідно домовитися про рамкові умови діалогу. Ця "повістка з вимогою з'явитися" безумовно не є правильним шляхом для обміну думками. Погроза позбавити акредитації показує характер цього запрошення. Ми є незалежною суспільно-правовою медіакомпанією і не дозволимо себе шантажувати. Крім того, ми завжди чітко давали зрозуміти, що не втручалися у внутрішні справи Росії і не будемо цього робити і надалі. Ми також не закликали у твіті до демонстрації, а лише цитували її учасників. Це настільки очевидно, що ми не можемо зрозуміти, через що виник переполох. Звинувачення в тому, що ми порушили російські закони, абсолютно абсурдне".

Міністри Маас і Лавров обговорювали питання

Комісія російської Держдуми з розслідування іноземного втручання у внутрішні справи РФ на даний момент вивчає, якою мірою нещодавні протести опозиції в Москві могли бути підтримані з-за кордону. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вже рішуче відкинув це на зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у серпні.

У Москві протягом декількох тижнів тривали протести проти недопуску опозиційних незалежних кандидатів на виборах до Московської міськдуми 8 вересня. Тисячі мітингувальників були поміщені під варту, в тому числі був на певний час затриманий кореспондент Deutsche Welle. Згодом DW звинуватила Росію у використанні "методів поліцейської держави".

Крім того, посол США в Москві Джон Хантсман повинен дати свідчення перед комісією Держдуми. Посольство розмістило на своєму сайті оповіщення про заходи безпеки, в тому числі карту із зазначенням маршруту опозиції. Російські політики розцінили це як заклик до участі в демонстрації.