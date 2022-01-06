Двоє українських військових загинули на Донбасі у понеділок, 10 січня, повідомив штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, від початку доби незаконні збройні формування двічі порушували режим припинення вогню. Вони застосовували станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріли зафіксовані в напрямку селища Піски, що на Донеччині, повідомили в ООС.

Загиблі на свята

Востаннє український військовий гинув на фронті 31 грудня . Це був молодший сержант Станіслав Богуславський з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. 1 січня від отриманих напередодні поранень у Харківському госпіталі загинув 20-річний військовий 95-ї десантно-штурмової бригади Ігор Тичина.

З липня 2020 року на Донбасі діє режим "повного та всеосяжного припинення вогню", який формально є чинним і нині. Утім, як українські військові, так і проросійські бойовики з самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" постійно звинувачують одне одного в порушенні перемир'я на Донбасі. Водночас проросійські збройні формування не повідомляють про бойові жертви зі свого боку.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок бойових дій на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей, серед яких цивільні, українські військові та представники незаконних збройних формувань. За даними президента України Володимира Зеленського від листопада 2021 року, за останні два роки на Донбасі загинули майже 150 військових.