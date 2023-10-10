Двоє вищих військових командувачів Польщі подали у відставку

Звільнення начальників генштабу і Оперативного командування Польщі пов'язують із конфліктом з міністром оборони. Також на це рішення вплинули спроби долучити армію до передвиборної кампанії з боку правлячої партії.

Начальник генерального штабу Збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак і командувач Оперативного командування ЗС країни Томаш Пйотровський подали у відставку, повідомила у вівторок, 10 жовтня, агенція AFP.

Хоча військові не надали офіційних пояснень своїх рішень, польські ЗМІ називають причинами цих кроків тривалий конфлікт з міністром оборони Маріушем Блащаком.

Зокрема, у травні Блащак звинуватив Пйотровського в тому, що він не повідомив керівництво країни, що 16 грудня 2022 року російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Згодом уламки, ймовірно, цієї ракети знайшли неподалік від міста Бидгощ.

За даними видання Rzeczpospolita, вже тоді міністр оборони пропонував звільнити голову Оперативного командування, останнього в конфлікті підтримував начальник генштабу.

Відставку військових ЗМІ також пов'язують з тим, що Блащак втягнув армію у виборчу кампанію. Зокрема, він продемонстрував у передвиборному ролику своєї партії "Право і справедливість" (ПіС) плани польського генштабу від 2011 року щодо застосування польської армії у випадку агресії зі сходу.

Читайте також: Як вісім років правління ПіС змінили Польщу

Опозиція вимагає відставки Блащака

Тепер опозиція вимагає відставки і міністра оборони. "Іде війна в Україні, війна на Близькому Сході, і польська армія розпадається", - написав голова парламентської групи опозиційної партії "Лівиця" Кшиштоф Гавковський у соцмережі X (колишній Twitter).

"Дії партії "Право і справедливість" залишили нас беззахисними під час найгіршої кризи", - наголосив він.

Парламентські вибори у Польщі відбудуться 15 жовтня. Хоча правляча "Право і справедливість", за даними опитувань, збереже більшість у парламенті, вона не зможе самостійно сформувати уряд.

На тлі наближення виборів Польщу вже сколихнула низка політичних скандалів, пов'язаних, зокрема, із звинуваченнями представників ПіС у продажі віз мігрантам. Також із виборами пов'язують жорстку риторику членів партії щодо блокування експорту зерна з України.

Читайте також: У Польщі роз'яснили заяву про припинення військової допомоги Україні