Двоє людей загинули під час стрілянини в аеропорту Кишинева

Невідомий вчинив стрілянину в аеропорту Кишинева, у результаті чого двоє людей загинуло. За даними Reuters, увечері п'ятниці, 30 червня, у найбільшій повітряній гавані країни було затримано виліт усіх рейсів, відвідувачів транспортного вузла евакуювали.

Під час супроводу іноземця до нейтральної зони для оформлення повернення в країну вильоту, чоловік вихопив пістолет у поліцейського і вистрілив у представників прикордонної поліції та служби безпеки аеропорту, завдавши двом особам смертельних поранень, йдеться в офіційному Telegram-каналі уряду Молдови. Також було поранено одного пасажира, повідомив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан. За його словами, стрілянину відкрив 43-річний громадянин Таджикистану.

Джерела: Нападник був призваний в армію РФ

Нападник забарикадувався в одному з приміщень аеропорта, вказує видання Ziarul de Garda. Однак стягнутим до місця події силам спеціального призначення вдалося затримати чоловіка, він отримав поранення, заявило МВС Молдови. Президентка Молдови Майя Санду висловила співчуття сім'ям і родичам загиблих, а також додала, що стрілком був іноземний громадянин, якому влада республіки відмовила у в'їзді в країну з міркувань безпеки.

За відомостями Ziarul de Garda, йдеться про чоловіка, який прилетів із Туреччини. Водночас деякі місцеві ЗМІ вказують, що це - російський громадянин, який був призваний в армію РФ. Те саме повідомило кореспонденту DW джерело в держструктурах Молдови.

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До Молдови не впустили ще 10 пасажирів рейсу

Водночас голова молдовської поліції Віорел Чернеуцяну на пресконференції не підтвердив і не спростував наявність інших громадянств у нападника, який намагався потрапити до Молдови з паспортом Таджикистану, - цю інформацію перевіряють. За словами Чернеуцяну, підтверджень того, що нападник мав зв'язки з військовими або воєнізованими структурами, немає. За первинною інформацією, затриманий не перебував у міжнародному розшуку.

У розмові з DW глава поліції Молдови заявив, що прикордонникам видався підозрілим бекграунд пасажира, який прибув із Туреччини. Крім нього, ще десятьом пасажирам рейсу не дозволили в'їзд на територію країни з різних причин. Влада встановлює, чи були вони пов'язані із нападником.

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