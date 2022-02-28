Двічі біженці: спершу тікали з України, тепер - з Ізраїлю

КонфліктиУкраїнаДвічі біженці: спершу тікали з України, тепер - з ІзраїлюTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїна16.11.202316 листопада 2023 р.Змушені тікати від війни вдруге. Понад 30 тисяч українців знайшли притулок в Ізраїлі після початку повномасштабної війни в Україні. Однак після нападу ХАМАСу 7 жовтня вони змушені тікати знову. Наразі понад 4 тисячі українців уже евакуйовано.https://p.dw.com/p/4Ys9QРеклама