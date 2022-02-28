Двічі біженці: спершу тікали з України, тепер - з Ізраїлю

16.11.2023 16 листопада 2023 р.

Змушені тікати від війни вдруге. Понад 30 тисяч українців знайшли притулок в Ізраїлі після початку повномасштабної війни в Україні. Однак після нападу ХАМАСу 7 жовтня вони змушені тікати знову. Наразі понад 4 тисячі українців уже евакуйовано.