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Два удари по житловому будинку в Покровську: 5 загиблих

Ігор Бурдига
2 год. тому

Президент Володимир Зеленський повідомив про ракетну атаку на Покровськ на Донеччині, п'ятеро людей загинули. Сім обстрілів за день зазнав Нікопольський район на Дніпропетровщині, там також є загиблий.

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Воронка від вибуху під час попередньої атаки на Покровськ в червні
Воронка від вибуху під час попередньої атаки на Покровськ в червніФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Російські війська у понеділок, 7 серпня, атакували ракетами місто Покровськ на Донеччині, повідомляють президент України Володимир Зеленський та голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своїх Telegram-каналах.

"Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці - рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - зазначив глава української держави. 

Нацполіція згодом поінформувала про п'ятьох загиблих та 18 поранених. "Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людей", - ідеться у повідомленні Нацполіції.

Обстріли Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області російські війська протягом дня здійснили сім обстрілів Нікопольського району. Вранці з важкої артилерії зазнав обстрілів Нікополь, внаслідок чого загинув чоловік, також поранення дістав 68-річний місцевий житель, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок обстрілу, за його інформацією, пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, автомобілі, газопровід і лінії електропередач.

Лисак також повідомив про обстріли у понеділок Марганецької громади. "У Марганецькій громаді російські снаряди спричинили пожежу. Її пожежники вже загасили. Важка артилерія агресора працювала і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Понівечений будинок", - написав Лисак у Telegram.

Росіяни використовують хімічну зброю?

Також у цей день командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив про застосування російськими військами у Запорізькій області, в районі Новоданилівки, хімічних боєприпасів. За його словами, напередодні були здійснені два артилерійські обстріли з РСЗВ боєприпасами, що містять хімічну речовину, імовірно хлорпікрін.

"Ворог, порушуючи всі конвенції, продовжує використовувати хімічні боєприпаси", - написав генерал у Telegram і зазначив, що люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Як працює одна з останніх шахт на Донеччині?

 

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