Два роки президентства: Зеленський підбив підсумки

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 березня, дав пресконференцію за підсумками свого дворічного правління. Він пообіцяв посилити боротьбу з олігархами та корупцією, домагатися встановлення миру на Донбасі, провести саміт лідерів країн "Кримської платформи" з вироблення стратегії деокупації півострова і забезпечити прозоре розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Зеленський також засудив російську паспортизацію на Донбасі і висловив жаль щодо "послаблення позицій щодо Росії" лідерами Німеччини та Франції.

Акцент на символізмі

Тригодинна пресконференція президента України виглядала ретельно зрежисованою і підготовленою. Вона відбулася в найбільшому ангарі держпідприємства "Антонов", де стояли недобудовані найбільші в світі літаки "Руслан" і "Мрія", а також три літаки АН-178, які будуються на замовлення Збройних сил України. Зеленський пунктуально з'явився в ангарі рівно о 12 годині дня і вийшов до журналістів з-під крила "Руслана". Впродовж спілкування з пресою президент намагався відігравати роль рішучого і динамічного політика, неодноразово заявляючи, що він знає, чого хоче і куди веде Україну.

Вступне слово з переліком досягнень за час дворічного перебування на посаді глави держави Зеленський виголосив без допомоги папірця чи суфлера. В ньому він привітав присутніх з Міжнародним днем вишиванки, подав перелік своїх досягнень і заявив, що будує "країну мрій". На численні і не завжди компліментарні запитання понад ста акредитованих журналістів Зеленський намагався відповідати аргументовано і поблажливо, лише кілька разів не стримавши дещо нервової реакції.

Кримська платформа і референдум про долю Донбасу

Президент вважає успіхом запроваджене сім місяців тому "припинення вогню" на Донбасі. За його словами, "обстріли і втрати скоротилися в 10 разів". Але обіцяти припинити війну до завершення своєї каденції Зеленський не став, сказавши, що "все не так просто". Він заявив, що "відчуває підтримку" Франції та Німеччини, з лідерами яких вдалося погодити "кластерний план" виконання мінських угод, але шкодує, що "вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії".

Зеленський заявив, що "не має часу думати про президента Путіна", а думає тільки про зустріч з ним, яка може наблизити до закінчення війни. "У мене проста позиція: якщо тими чи іншими словами ми будемо збільшувати можливість ескалації - я собі цього не пробачу", - сказав президент України. Він анонсував можливість винесення питання завершення війни на Донбасі на всеукраїнський референдум, але не сказав, як саме воно має бути сформульоване. Зеленський також анонсував саміт лідерів країн, що приєднаються до "Кримської платформи" наприкінці серпня, де має бути вироблена стратегія деокупації Криму.

Боротьба з олігархами

Одним із акцентів пресконференції стали заяви Зеленського про нещадне переслідування олігархів. Зокрема, він згадав про обмеження впливу на пресу та на українську політику Віктора Медведчука і Ігоря Коломойського. А також натякнув, що помічає намагання Ріната Ахметова маніпулювати планами підвищення податку на залізну руду, видаючи це за збільшення оподаткування всіх українців. "Ми підготували закон про олігархів, я думаю, він буде поданий вже наступного тижня", - сказав Зеленський. В цьому законі, за його словами, містяться обмеження олігархічного впливу на ЗМІ, політику та державних службовців.

На пресконференції Володимира Зеленського було чимало журналістів

Водночас президент відмовився назвати прізвища 13 олігархів, проти яких Рада нацбезпеки і оброни України (РНБО) вже запровадила санкції. А на запитання, чи будуть ці санкції стосуватися Коломойського і Дмитра Фірташа, відповів ухильно: "Ви побачите ще багато всього… Дивіться нас щоп’ятниці", - сказав Зеленський, натякаючи на щотижневі засідання РНБО в останній робочий день тижня. Президент назвав "комплексом меншовартості" припущення про те, що боротьба з олігархами стала результатом тиску на нього з боку офіційного Вашингтона. "Є результат. Ми розуміємо, де зараз Медведчук, що з Коломойським… В них вже немає того впливу, який був", - зазначив Зеленський.

Резонансні кримінальні справи

Пресконференцію глави держави пікетував нечисленний натовп активістів "Руху опору капітуляції" і громадської ініціативи "Демократична сокира". Пікетники зібралися біля входу до держпідприємства "Антонов" і підняли банери і гасла із запитаннями до Зеленського, які пропонували поставити журналістам. Серед них були вимоги припинити кримінальне переслідування звинувачених у вбивстві білоруського журналіста Павла Шеремета.

Відповідаючи на запитання журналістів про цю справу, Зеленський зізнався, що не знає, хто вбивця. Але сказав, що йому не байдужа доля звинувачених у цьому злочині. На доказ цього він продемонстрував одному з журналістів свою особисту переписку в телефоні з однією з підозрюваних Яною Дугарь, яка спершу перебувала під вартою, а нині щодо неї діє запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань. Ще одна підозрювана у цій справі - дитяча лікарка Юлія Кузьменко - від серпня минулого року перебуває під домашнім арештом. Третього підозрюваного, Андрія Антоненка, тримали під вартою найдовше, його відпустили під домашній арешт лише наприкінця квітня цього року. Зеленський пообіцяв, що в разі, якщо буде доведена невинуватість підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета, він "говоритиме з Аваковим (міністр внутрішніх справ України, - Ред.), чи може він залишитися на посаді". Крім того, Зеленський не виключив, що до цього вбивства можуть бути причетні ексслужбовці контррозвідки СБУ.