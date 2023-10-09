2 мільйони гривень хабаря: мер Сум досі на посаді (оновлено)

САП подала клопотання про відсторонення від посади мера Сум Олександра Лисенка до ВАКС. Минулого тижня він був арештований, але згодом вийшов із СІЗО після внесення застави у три мільйони гривень.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у понеділок, 9 жовтня, подав клопотання до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про відсторонення від займаної посади мера Сум Олександра Лисенка, підозрюваного у хабарництві, повідомила пресслужба САП.

Наразі дата розгляду цього клопотання не визначена, про розгляд у прокуратурі обіцяють повідомити додатково.

Лисенка і директора департаменту інфраструктури Сум на початку жовтня затримали за підозрою у тому, що вони вимагали у підприємця хабар "за вирішення питання" про встановлення "економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами". Також вони пропонували за ці гроші не створювати штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

За версією слідства, протягом листопада 2022 - жовтня 2023 року чиновники отримали від підприємця неправомірну вигоду на 2,13 мільйона гривень.

Мер вийшов під заставу

4 жовтня ВАКС обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у три мільйона гривень. 6 жовтня він вийшов на волю після внесення застави, зауважує "Інтерфакс-Україна".

Оновлено: за кілька годин після публікації ВАКС відсторонив мера Сум від займаної посади на два місяці



