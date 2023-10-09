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2 мільйони гривень хабаря: мер Сум досі на посаді (оновлено)

Степан Смишляєв
9 жовтня 2023 р.

САП подала клопотання про відсторонення від посади мера Сум Олександра Лисенка до ВАКС. Минулого тижня він був арештований, але згодом вийшов із СІЗО після внесення застави у три мільйони гривень.

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Сліпа Феміда
САП просить ВАКС відсторонити від посади мера Сум Олександра ЛисенкаФото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у понеділок, 9 жовтня, подав клопотання до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про відсторонення від займаної посади мера Сум Олександра Лисенка, підозрюваного у хабарництві, повідомила пресслужба САП.

Наразі дата розгляду цього клопотання не визначена, про розгляд у прокуратурі обіцяють повідомити додатково.

Лисенка і директора департаменту інфраструктури Сум на початку жовтня затримали за підозрою у тому, що вони вимагали у підприємця хабар "за вирішення питання" про встановлення "економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами". Також вони пропонували за ці гроші не створювати  штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

За версією слідства, протягом листопада 2022 - жовтня 2023 року чиновники отримали від підприємця неправомірну вигоду на 2,13 мільйона гривень.

Мер вийшов під заставу

4 жовтня ВАКС обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у три мільйона гривень. 6 жовтня він вийшов на волю після внесення застави, зауважує "Інтерфакс-Україна".

Оновлено: за кілька годин після публікації ВАКС відсторонив мера Сум від займаної посади на два місяці

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