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Два дрони впали у Калузькій області РФ на трасі "Україна"

Анастасія Шепелева
2 год. тому

За повідомленням губернатора Калузької області РФ, два безпілотники впали на трасі "Україна". У соцмережах росіяни пишуть, що вони летіли в напрямку Москви.

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Москва після атаки дронів
Російські правоохоронці на місці падіння дрона у Москві 30 травняФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Два безпілотних літальних апарати впали в Калузькій області Росії на трасі "Україна". Про це у понеділок, 5 червня, повідомив губернатор російського регіону Владислав Шапша.

За його словами, перший дрон приземлився на 283-му кілометрі траси біля селища Думиничі, а другий - на 299 кілометрі в районі Жиздри.

Губернатор каже, що "детонації не сталося, територія оточена, на місці проводяться оперативно-технічні заходи, організовані шляхи об'їзду".

Соцмережі: Дрони летіли в напрямку Москви

Між тим у російських Telegram-каналах вказується, що, за повідомленнями очевидців, безпілотники летіли в напрямку Москви.

Місцеві не помітили на них підвішених боєприпасів, але помітили відеокамери. За їхніми словами, зовнішньо ці дрони були схожі на ті, якими атакували Москву наприкінці травня.

Атака дронів на Москву

30 травня Москву атакували до 32 дронів, п'ять з яких збили над елітною Рубльовкою. Три безпілотники влучили в столичні житлові будинки.

Міністерство оборони РФ звинуватило в атаці Україну. Російські правоохоронці розслідують атаку дронами Москви як "терористичний акт".

Напередодні, 29 травня, після масованої атаки РФ на Україну, керівник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Кирило Буданов пообіцяв, що відповідь "не забариться" і "скоро всі все побачать".

Після атаки в Офісі президента України заявили, що Київ прямого відношення до неї, "звісно ж, не має". У Повітряних силах Збройних сил України назвали атаку російськими "внутрішніми проблемами". 

Читайте також: Коментар: Помста дронів, або Путін привів війну до Москви

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