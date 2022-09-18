Душанбе і Бішкек звинувачують один одного у обстрілах

Таджикистан і Киргизстан обмінялися новими звинуваченнями щодо порушення режиму припинення вогню на кордоні. Тим часом кількість загиблих становить понад 30 осіб.

Прикордонники Киргизстану у суботу, 18 вересня, звинуватили збройні сили Таджикистану в нападі на кілька прикордонних районів і населених пунктів. Своєю чергою таджицькі прикордонники звинуватили у обстрілах киргизьку армію.

Киргизстан стверджує, що обстріли здійснювалися у районах міст Баткен і Ош на півдні країни, пише агенція AFP. Таджикистан заявляє про два обстріли своїх позицій з боку киргизької армії, а також про "розгортання військових сил" Киргизстану на кордоні. "Прикордонні райони Таджикистану обстрілюють з населених пунктів Самаркандек і Коктош Баткенської області (Киргизстан)", - повідомили таджицькі прикордонники.

16 вересня сторони домовилися про припинення вогню і створення комісії для розслідування причин початку стрілянини.

Втрати з обох сторін

У результаті протиястоння на киргизько-таджицькому кордоні кількість загиблих сягнуло 36 осіб, пише інформагентство "Інтерфакс" з посилання на міністерство охорони здоров'я Киргизстану. Кількість постраждалих становить 129 осіб.

Міністерство внутрішніх справ Таджикистану також повідомляло про вбитих мирних жителів під час сутичок, але не уточнило їхню кількість.

Крім того, як повідомив голова Лейлекського району Баткенської області Киргизстану Алмазбек Рахманкулов, під час бойових зіткнень на киргизько-таджицькому кордоні з 14 вересня спалено 25 будинків. За його словами, в районі розграбовано та спалено житлові будинки, торгові точки та магазини.

Нові переговори

При цьому Рахманкулов заявив, що о 12:00 за київським часом планується зустріч з головою адміністрації Гафурівського району Согдійської області Таджикистану. "Будемо вести переговори щодо врегулювання ситуації на кордоні" - зазначив він.

Також керівники силових структур і місцеві органи влади Киргизстану та Таджикистану ведуть переговори щодо повного відведення техніки та військовослужбовців від лінії кордону, повідомляв 17 вересня прессекретар президента Киргизії Ербол Султанбаєв. "Періодично здійснюються безконтрольні обстріли з боку таджицьких військовослужбовців. Проте спільними зусиллями домагаємося повного припинення обстрілів та вирішення питання мирними засобами", - зазначив він.

Конфлікт на кордоні Киргизстану та Таджикистану

Конфлікт на киргизько-таджицькому кордоні із застосуванням зброї розпочався 14 вересня, коли на трьох ділянках прикордонники влаштували перестрілки. За даними киргизстанського видання economist.kg, Таджикистан завдав ракетного удару по аеропорту у місті Баткен і зруйнував "об'єкти цивільної інфраструктури" у цьому місті. Також повідомлялося про захоплення таджицькими військовими школи в селі Достук Баткенського району.

Своєю чергою Таджикистан звинуватив киргизські сили в обстрілі низки прикордонних таджицьких населених пунктів з "важкої зброї".

Конфлікти між колишніми радянськими республіками стаються протягом трьох десятиліть їхньої незалежності. Зокрема, предметом суперечок є кордон, близько половини якого з 970 кілометрів все ще не демарковано.