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ПолітикаПольща

Дуду критикують через сумніви щодо деокупації Криму

Степан Смишляєв
3 лютого 2024 р.

Польські політики критично розцінили сумніви Анджея Дуди щодо можливостей України деокупувати Крим. Сам президент Польщі запевнив, що вважає окупацію півострова злочином, а Україна має перемогти.

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Президент Польщі Анджей Дуда
Заяву Анджея Дуди щодо можливостей деокупувати Крим критикують і в Україні, і в ПольщіФото: Kacper Pempel/REUTERS

Президент Польщі Анджей Дуда на тлі зробленої напередодні неоднозначної заяви про деокупацію анексованого РФ  Криму запевнив, що вважає Росією агресором, а окупацію півострова і інших територій України - злочином.

"Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти й заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, бо цю війну має виграти Вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму", - написав він у Facebook у суботу, 3 лютого.

Цій заяві передувало інтерв'ю Дуди YouTube-каналу Kanal Zero у п'ятницю, 2 лютого, під час якого він сказав, що не знає, чи зможе Україна повернути контроль над Кримом, але вірить у те, що вона звільнить Донецьк і Луганськ, повідомляє "Польське радіо".

Він додав, що Крим є "особливим і з історичних причин". "Тому що насправді, якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії", - додав Дуда.

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Висловлювання Дуди критикують в Україні і в Польщі

Ці слова Дуди викликали низку критичних коментарів як від представників України, так і серед польських політиків. Зокрема, посол України в Польщі Василь Зварич наголосив, що "Крим - це Україна: є і залишиться".

"Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму - це наше спільне з вільним світом завдання і обов’язок. Ми зробимо це без сумніву", - написав він у соцмережі X.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що "Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах", які неодноразово визнавала і сама РФ.

Депутат Сейму Польщі від "Громадянської коаліції" Роман Ґертих був менш стриманий у висловлюваннях, назвавши заяву Дуди "неймовірно дурною". "Я хотів би нагадати пану Дуді, що в нашій країні є міста, які за свою історію належали Польщі упродовж меншого періоду часу, ніж іншій державі", - написав він у соцмережі X.

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