Дуда: "Вагнерівці" у Білорусі - це потенційна небезпека

Ймовірна передислокація найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі є потенційно небезпечною і це питання має проаналізувати Організація Північноатлантичного договору (НАТО), ухваливши конкретні рішення. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою у Києві у середу, 28 червня.

Дуда зазначив, що наразі ніхто не знає, яким чином можуть бути використані найманці "Вагнера" у Білорусі. Зокрема, чи слугуватимуть вони для створення загрози з півночі України, підтримання міграційного тиску на польському, литовському і латвійському кордонах, чи матимуть певні інші завдання, сказав він.

"Але враховуючи, що практично одночасно Володимир Путін реалізує свої слова про переміщення і тактичної ядерної зброї на територію Білорусі, то ці факти є настільки значимими, що ми не маємо жодних сумнівів, що вони, по суті, змінюють архітектуру безпеки в нашому регіоні", - сказав Дуда.

Литва посилює захист кордонів

Як повідомив Науседа, Литва уже ухвалила певні рішення у відповідь на події довкола найманців ПВК "Вагнер", зокрема країна посилить контррозвідку поблизу кордону і підтримуватиме нові заходи щодо його захисту.

"Новий статус-кво, який утворився в Білорусі після цього перевороту, який не відбувся, вимагає певних нових рішень", - сказав він.

Дуда, своєю чергою, нагадав, що кордон Польщі і Білорусі був зміцнений раніше і ретельно захищається. Це, зокрема, було продиктоване і допомогло протидіяти міграційному тиску з білоруської сторони. "Якщо буде така потреба, то будемо цей захист ще збільшувати", - сказав він.

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Зеленський: переміщення "вагнерівців" нікому не загрожує

Водночас, на думку президента України Володимира Зеленського, переміщення найманців ПВК "Вагнер" не загрожує наразі ні Україні, ні іншим країнам. Зокрема, тому, що їхня чисельність не є надто великою.

"Вагнерівці" є на всій окупованій території України…. Багатьох із них, як я вже наголошував, знищили наші Збройні сили. Понад 20 тисяч із них були знищені. Тому ту кількість, яка пішла на Москву, порівнювати з тим, скільки їх було в нас, неможливо", - сказав він. - Тому я не можу сказати, наскільки вони комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий".

Зеленський зауважив, що українська армія "вважає, що ситуація на півночі держави незмінна і контрольована".

Нагадаємо, 27 червня Пригожин прибув у Білорусь з російського Ростова-на-Дону в межах домовленості про припинення військового заколоту в РФ. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що міністерство оборони країни зацікавлене в перейманні досвіду "Вагнера", але запевнив, що пунктів із набору найманців у ПВК на території Білорусі не буде.

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