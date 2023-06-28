  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Дуда: "Вагнерівці" у Білорусі - це потенційна небезпека

Дар'я Нинько
3 год. тому

Підготовлені найманці ПВК "Вагнер", яких можуть передислокувати у Білорусь, становлять небезпеку. Країни НАТО мають проаналізувати це питання, вважає президент Польщі Анджей Дуда

https://p.dw.com/p/4TBAm
Найманці ПВК "Вагнер"
"Вагнерівці" у РФ (архівне фото)Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Ймовірна передислокація найманців  ПВК "Вагнер"  до Білорусі є потенційно небезпечною і це питання має проаналізувати Організація Північноатлантичного договору (НАТО), ухваливши конкретні рішення. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою у Києві у середу, 28 червня.

Дуда зазначив, що наразі ніхто не знає, яким чином можуть бути використані найманці "Вагнера" у Білорусі. Зокрема, чи слугуватимуть вони для створення загрози з півночі України, підтримання міграційного тиску на польському, литовському і латвійському кордонах, чи матимуть певні інші завдання, сказав він.

"Але враховуючи, що практично одночасно Володимир Путін реалізує свої слова про переміщення і  тактичної ядерної зброї на територію Білорусі, то ці факти є настільки значимими, що ми не маємо жодних сумнівів, що вони, по суті, змінюють архітектуру безпеки в нашому регіоні", - сказав Дуда. 

Литва посилює захист кордонів

Як повідомив Науседа, Литва уже ухвалила певні рішення у відповідь на події довкола найманців ПВК "Вагнер", зокрема країна посилить контррозвідку поблизу кордону і підтримуватиме нові заходи щодо його захисту. 

"Новий статус-кво, який утворився в Білорусі після цього перевороту, який не відбувся, вимагає певних нових рішень", - сказав він.

Дуда, своєю чергою, нагадав, що кордон Польщі і Білорусі був зміцнений раніше і ретельно захищається. Це, зокрема, було продиктоване і допомогло протидіяти міграційному тиску з білоруської сторони. "Якщо буде така потреба, то будемо цей захист ще збільшувати", - сказав він.

Читайте також: Столтенберг: НАТО готова захищатися від "Москви чи Мінська"

Зеленський: переміщення "вагнерівців" нікому не загрожує

Водночас, на думку президента України Володимира Зеленського, переміщення найманців ПВК "Вагнер" не загрожує наразі ні Україні, ні іншим країнам. Зокрема, тому, що їхня чисельність не є надто великою.

"Вагнерівці" є на всій окупованій території України…. Багатьох із них, як я вже наголошував, знищили наші Збройні сили. Понад 20 тисяч із них були знищені. Тому ту кількість, яка пішла на Москву, порівнювати з тим, скільки їх було в нас, неможливо", - сказав він. - Тому я не можу сказати, наскільки вони комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий".

Зеленський зауважив, що українська армія "вважає, що ситуація на півночі держави незмінна і контрольована". 

Нагадаємо, 27 червня Пригожин прибув у Білорусь з російського Ростова-на-Дону в межах домовленості про припинення військового заколоту в РФ. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що міністерство оборони країни зацікавлене в перейманні досвіду "Вагнера", але запевнив, що пунктів із набору найманців у ПВК на території Білорусі не буде.

Читайте також: Чому Путін мовчить про Шойгу, а Шойгу - про заколот Пригожина?

Заколот Пригожина: що це означає для контрнаступу ЗСУ?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Найманці ПВК "Вагнер"

ПВК "Вагнер" у Білорусі: Латвія та Литва закликають НАТО до посилення оборони

ПВК "Вагнер" у Білорусі: Латвія та Литва закликають НАТО до посилення оборони

Через заяви про переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі країни Балтії закликають до зміцнення східного флангу НАТО.
Політика24 год. тому
Пригожин

США наклали санкції на чотири компанії, пов'язані з ПВК "Вагнер"

США наклали санкції на чотири компанії, пов'язані з ПВК "Вагнер"

Санкції спрямовані на припинення золотодобувної діяльності, яка фінансує угруповання "Вагнера" в Африці, зазначили у мінфіні США.
Політика23 год. тому
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Бербок про спробу заколоту в Росії: Путін руйнує свою країну

Бербок про спробу заколоту в Росії: Путін руйнує свою країну

На думку міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, спроба заколоту російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина довела, що війною проти України президент РФ Володимир Путін "ставить під загрозу" свою країну.
Політика13 год. тому
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Дуда, Зеленський та Науседа

Київ хоче гарантій щодо вступу до НАТО після війни

Політика2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Північна виправна колонія №90 в Херсоні

Окупація, депортація, повернення: одіссея в'язнів із Херсона

Окупація, депортація, повернення: одіссея в'язнів із Херсона

Закон і право13 год. тому
Чоловіки розбирають завали після ракетного удару РФ по піцерії у Краматорську

Ракетна атака на піцерію у Краматорську

Ракетна атака на піцерію у Краматорську

Конфлікти6 год. тому10 фото
external

Очевидці про російський обстріл Краматорська

Очевидці про російський обстріл Краматорська

Конфлікти8 год. тому02:10 хв.
external

Ядерна загроза на ЗАЕС: свідчення очевидців

Ядерна загроза на ЗАЕС: свідчення очевидців

Конфлікти12 год. тому02:46 хв.
Сергій Шойгу і Володимир Путін, 2021 рік

Заколот Пригожина - кінець епохи Шойгу?

Заколот Пригожина - кінець епохи Шойгу?

Політика27 червня 2023 р.
Український бізнесмен Дмитро Фірташ (архівне фото 2017 року)

Захист від екстрадиції: Білорусь зробила Фірташа дипломатом

Захист від екстрадиції: Білорусь зробила Фірташа дипломатом

Політика27 червня 2023 р.
На головну сторінку