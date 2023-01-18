Дуда у Давосі закликав посилити військову допомогу України

Найближчі місяці та тижні будуть вирішальними у війні і покажуть, чи виживе Україна, переконаний президент Польщі Анджей Дуда. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 18 січня.

++20.15++

Протягом доби російські окупанти завдали 22 авіаційних удари та понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ у середу. Основні зусилля росіяни, як і раніше, зосереджують на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

Російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях. Так, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області, окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують порожні помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52 та експериментальний розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".

++19.30++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про неприйнятність зняття санкцій із соратників президента РФ Володимира Путіна та закликав зробити десятий пакет санкцій сильнішим та дієвішим. "Пропозиції Угорщини щодо зняття санкцій із дев'яти соратників Путіна неприйнятні", - написав Кулеба у Twitter в середу. "Натомість десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному гаманцю: суворі санкції щодо ракетної та безпілотної промисловості, окремих осіб, енергетики, банків, ЗМІ та ІКТ, а також нові санкції щодо Ірану", - наголосив він.

++19.17++

Президент Польщі Анджей Дуда закликає партнерів та союзників України продовжити посилювати військову допомогу Україні, зазначивши, що протягом "декількох місяців чи тижнів" буде вирішальний момент у війні. "Я боюся, що наразі, може протягом декількох місяців, може тижнів, буде вирішальний момент цієї війни. І цей момент відповідь на запитання: виживе Україна чи ні", - сказав Дуда на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу. Він наголосив, що наданої Україні зброї все ще не вистачає, оскільки російська армія продовжує накопичувати сили, і, ймовірно, готується до нового наступу. Зокрема, Дуда наголосив на необхідності надання українській армії сучасних танків та ракет. "Тому це є критично важливим наразі - відправити додаткову військову підтримку", - закликав президент Польщі.

Зеленський у Давосі: Росія експортує терор

++18.45++

Президент України Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в середу, що західні поставки танків і засобів протиповітряної оборони повинні надходити швидше і доставлятися швидше, ніж Росія встигає здійснювати атаки. "Час, який вільний світ використовує для роздумів, терористична держава використовує для вбивств", - сказав Зеленський, виступаючи по відеозв'язку. За його словами, іноземні столиці неодноразово показували себе занадто "нерішучими", щоб діяти, щоб протистояти Росії, навіть якщо вони врешті-решт роблять правильний вибір. "Тиранія випереджає демократію, - сказав він. - Поставки західних танків повинні випереджати чергове вторгнення російських танків". Зеленський зауважив, що Росія "експортує терор". "Росія заслужила місце серед терористів", - сказав президент.

++18.39++

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявляє, що є просування щодо організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС. "Ми працюємо над питанням організації зони безпеки навколо Запорізької АЕС, просуваємося в цьому питанні", - сказав він на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу в Києві. За словами Гроссі, це питання передбачає і військовий компонент, і безпековий компонент, тому його обговорення потребує певного часу. "Ми зробили ще кілька кроків до того, щоб прийти до добрих новин і висновків", - додав він.

++18.33++

Постраждалі внаслідок падіння гелікоптера у місті Бровари Київської області у середу, які перебувають у важкому стані, будуть направлені на лікування за кордон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. "Ми працюємо з батьками для того, щоб підготувати всі документи і після стабілізації важких пацієнтів відправити на лікування за кордон до європейських клінік, щоб вони пройшли подальше лікування", - сказав чиновник. За словами міністра, загалом допомогу було надано 28 постраждалим унаслідок авіакатастрофи, з них 15 залишаються на госпіталізації, решті було надано допомогу амбулаторно і вони повернулися додому. Із 15 госпіталізованих десять осіб надійшли до опікового центру в Києві, з них шестеро дорослих, четверо - діти.

++18.11++

Після відкриття постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Південноукраїнській АЕС такі місії розпочали свою роботу на Рівненській АЕС та в зоні Чорнобильської АЕС, повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі. "МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі", - повідомив Гроссі у Twitter в середу. Він зазначив, що фахівці агентства залишаться на всіх українських АЕС, щоб надати життєво важливу допомогу у сфері ядерної безпеки "в ці найтяжкі та складні часи". Раніше гендиректор МАГАТЕ повідомив про відкриття місії на Рівненській АЕС.

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++17.50++

У Броварах у зв'язку з катастрофою гвинтокрила, у якій загинуло 14 осіб, оголошено триденну жалобу. "У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби у нашій громаді", - повідомив мер міста Ігор Сапожко.

++17.17++

Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", заявив канцлер країни Олаф Шольц (Olaf Scholz) на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у середу. "Україна захищає себе з великим успіхом і вражаючою мужністю", - наголосив Шольц, цитує dpa. За його словами, зусилля України, підкріплені допомогою міжнародних союзників, призвели до того, що Росія "вже повністю провалилася в досягненні своїх імперіалістичних цілей".

++17.14++

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та канадському народу за новий пакет оборонної допомоги - 200 бронемашин Senator. "Цього непростого для нас дня наші друзі продовжують нас підтримувати. Дякую прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та народу Канади за ще один пакет оборонної допомоги, про який сьогодні оголосила в Києві міністерка оборони Канади Аніта Ананд", - написав Зеленський у Twitter у середу. "Сьогодні українській армії як ніколи потрібні 200 БТР Senator. Разом ми йдемо до перемоги!" - підсумував президент.

++17.10++

Національна поліція просить усіх очевидців падіння у Броварах гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ, звернутися до правоохоронних органів у разі, якщо їх не опитували співробітники поліції. Про це заявила речниця Нацполіції Мар'яна Рева. Поліція робить все можливе, аби зібрати якомога більше інформації про обставини події: спілкується зі свідками, проводить поквартирний обхід. "Звертаємося до осіб, які стали очевидцями падіння гелікоптера: якщо вас не опитали на місці події, будь ласка, звертайтеся до поліції, дзвоніть і повідомляйте, адже ваша інформація може бути дуже корисною для слідства, для того, щоб встановити причини падіння гелікоптера", - сказала вона.

++16.59++

Призначений в.о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко наголошує на необхідності забезпечення стабільної роботи всіх структур МВС для безпеки кожного громадянина та країни загалом. "Перше, що ми маємо зробити, - це забезпечити стабільну роботу всіх органів та підрозділів МВС", - зауважив Клименко в ефірі національного телемарафону. Щодо безпосередньо розслідування обставин авіакатастрофи, як сказав в.о. міністра, МВС спільно з іншими правоохоронними органами та Офісом генерального прокурора робить усе, "щоб найближчим часом визначити та встановити, чому ця катастрофа сталася". "Працюватимемо день і ніч, щоб на всі питання, які є в нас, у суспільства, ми могли дати чітку відповідь", - додав він.

++16.32++

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляють про завершення пошукових робіт на місці авіакатастрофи у місті Бровари Київської області, в якій загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ України, і підтвердили раніше озвучену інформацію про 14 загиблих. "Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Загалом загинули 14 людей, із них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей", - повідомили у ДСНС у середу.

++16.25++

Європейський парламент закликав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) зробити можливими поставки Україні німецьких бойових танків Leopard. На засіданні у Страсбурзі депутати переважною більшістю голосів схвалили відповідну пропозицію "зелених". У зверненні вказується на необхідність ініціювати європейський консорціум з метою невідкладного постачання танків Leopard 2 Україні. Текст документа запропоновав член Європарламенту від Німеччини Райнгард Бютікофер (Reinhard Bütikofer). Агентство dpa зазначає, що таке звернення ЄП до глави уряду однієї з країн ЄС є незвичним кроком, особливо з огляду на те, що його підготував політик від партії, яка входить до керівної коаліції у ФРН.

Столтенберг: Україна потребує значно більше зброї

++16.22++

Україна потребує "значного збільшення" озброєння у вирішальний момент війни, заявив у середу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зазначивши, що така підтримка є єдиним шляхом до мирного вирішення конфлікту з Росією шляхом переговорів. "Президент Путін не продемонстрував жодних ознак підготовки до миру, і тому він повинен усвідомити, що не може перемогти на полі бою. Це поворотний момент у війні і необхідність значного збільшення підтримки України", - сказав Столтенберг в інтерв'ю агентству Reuters в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. "Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати більше зброї сьогодні", - переконаний він.

++15.50++

Прем'єр-міністр Баварії та лідер німецької консервативної партії Християнсько-соціальний союз Маркус Зедер (Markus Söder) висловився за постачання німецьких бойових танків Leopard 2 Україні. "Німеччина вирішила постачати зброю. Я не можу пояснити, чому один якийсь танк (Німеччина вже постачає Україні САУ "Гепард". - Ред.) не повинен бути проблемою, а інший - бути нею", - сказав Зедер у середу, цитує dpa.

++15.40++

Кабінет Міністрів України призначив виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ голову Нацполіції Ігоря Клименка. "Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram. За словами прем'єра, після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. "Міністерство внутрішніх справ - одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - підсумував Шмигаль.

Вертоліт з керівництвом МВС летів на Харківщину

++15.33++

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та державний секретар відомства Юрій Лубкович летіли до Харківської області, де на них чекав начальник головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко. Про це Тимошко написав на своїй сторінці в Facebook. Він зауважив, що особисто розмовляв з усіма, хто був на борту вертольота, сьогодні вранці, після чого виїхав їх зустрічати.

++15.31++

За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту у Броварах виявлено 14 загиблих осіб - з них 1 дитина, та 9 осіб, які перебували на борту. Такі дані, станом на 15 годину, наводить пресслужба ДСНС. Травмовано під час катастрофи 25 осіб, з них 11 дітей, яких госпіталізовано до лікарень.

++15.23++

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна надасть Україні 14 танків Leopard. Зараз у Варшаві чекають рішень Фінляндії, Данії, Німеччини та країн ЄС про аналогічні заходи, заявив він на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Польща чекає від європейських союзників надання Києву приблизно двох батальйонів танків - 100 одиниць, заявив Моравецький.

Танк Leopard 2 Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

++15.19++

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд перебуває з візитом у Києві. Як повідомляється на сайті канадського уряду, вона оголосила, що Канада передасть Україні 200 бронемашин Senator. "Цей новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний український запит на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Roshel, що базується в Місісозі, Онтаріо. Ця допомога оцінюється більш ніж у 90 мільйонів доларів і надана в рамках додаткових 500 мільйонів доларів військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо у листопаді 2022 року", - зазначено в повідомленні. Також Ананд повідомила, що вона провела продуктивну двосторонню зустріч із Резніковим.

++15.06++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що не бачить закінчення війни в Україні найближчим часом, оскільки не бачить наразі шансу на проведення переговорів між двома сторонами. "Ця війна закінчиться. Усе закінчується. Але я не бачу закінчення цієї війни у найближчому майбутньому, на жаль. Я не бачу шансу, що нині можуть бути мирні переговори між двома сторонами", - сказав він під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі в середу, цитує "Інтерфакс-Україна".

++14.56++

На місці катастрофи гвинтокрила у Броварах, за останніми даними ДСНС, виявлено 17 загиблих осіб - з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень. "Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою", - йдеться у повідомленні ДСНС.

++14:55++

Латвія планує передати Україні ще Stinger, гелікоптери та дрони

Латвія направить Україні найближчим часом нову партію військової допомоги, в якій будуть зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники, повідомляє латвійське національне інформаційне агентство LETA з посиланням на міністерство оборони країни.

Також Латвія планує збільшити інтенсивність тренувань українських військових цього року, зокрема, навчити щонайменше вдвічі більше українців, ніж у 2022 році.

++14:40++

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запропонувала Україні допомогу в розслідуванні катастрофи гвинтокрила в Броварах, у якій загинуло керівництво українського МВС і цивільні, повідомляє агенція AFP.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі також заявив, що Лондон готовий підтримати Київ "у будь-який спосіб". "Денис (загиблий міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. - Ред.) був справжнім другом Великої Британії", - зазначив він.

++14:20++

Кабінет міністрів України проведе близько 15:00 позачергове засідання, на якому буде призначений виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ, повідомив в ефірі національного телемарафону радник міністра Вадим Денисенко. За законодавством, в.о. має бути призначений один із заступників міністра.

Міністр Денис Монастирський загинув вранці під час падіння гелікоптера у Броварах.

++13:58++

Папа Римський Франциск засудив російський ракетний удар по багатоквартирному будинку в Дніпрі, в результаті якого загинули 45 людей. "Минулої суботи черговий ракетний обстріл спричинив багато жертв серед мирного населення, серед яких були діти. Я розділяю нестерпний біль членів родини", - цитує понтифіка агентство Reuters. Він також закликав усіх сумлінних людей "не залишатися байдужими" до цієї трагедії.

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++13:38++

СБУ розглядає три версії катастрофи гелікоптера в Броварах

За уточненими даними, внаслідок падіння гелікоптера в Броварах загинули 16 людей, в тому числі троє дітей, госпіталізовані - 30, у тому числі 12 дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Пошукові роботи тривають.

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом катастрофи. Як ідеться в повідомленні СБУ, наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

порушення правил польоту,

технічна несправність,

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

++13:27++

Президент Європейської Ради підтримав постачання танків Україні

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що "настав час" для європейських країн надати Україні танки. Про це він сказав, виступаючи на засіданні Європейського парламенту.

Шарль Мішель Фото: John Thys/AFP

"Україна потребує більше військового обладнання. Я особисто повністю підтримую постачання танків", - заявив Мішель.

Він вкотре наголосив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно" у протистоянні російській "стратегії знищення, стратегії терору". "Ми були свідками цієї стратегії у Бахмуті, у Соледарі, чи зовсім нещодавно - у Дніпрі. Але українці чинять опір і продовжуватимуть чинити опір", - зазначив голова Євроради.

++13:03++

Керівництво Європейського Союзу висловило співчуття українському народу у зв'язку з катастрофою гвинтокрила в Броварах.

"Ми приєднуємося до України в скорботі після трагічної аварії гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС", - написав у Twitter президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Своєю чергою президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) назвала катастрофу трагедією. "Ми в скорботі - разом з вами", - зазначила вона у Twitter, висловивши співчуття родинам жертв.

++12:40++

Україна домовилась з іноземними нафтогазовими компаніями про резервування додаткових обсягів газу, необхідних для завершення опалювального сезону, повідомив у Facebook голова правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він додав, що також досягнуті домовленості з Європейським банком реконструкції та розвитку, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великобританією про фінансування закупівлі цих обсягів газу.

++12:22++

Підрозділи Збройних сил України до кінця 16 січня, ймовірно, вийшли з міста Соледар і продовжують тримати оборону на околицях Бахмута на Донеччині, йдеться в щоденному звіті британської розвідки.

Контроль над Соледаром перейшов до російських військ і найманців з приватної військової компанії "Вагнера", сказано в ньому. Знімки, наявні в розпорядженні міністерства оборони Великобританії, свідчать, що з початку січня південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам. Українські сили майже напевно продовжують оборонятися від військ РФ на околицях цього міста, вказується в огляді.

++12:00++

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією та іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини авіакатастрофи в Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ і цивільні, в тому числі діти.

++11:48++

Пожежу, яка виникла в дитячому садку внаслідок падіння гелікоптера в Броварах, ліквідували. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що керівництво міністерства внутрішніх справ, яке загинуло в авіакатастрофі, прямувало з робочою поїздкою до однієї з "гарячих" точок, де відбуваються бойові дії.

++11:40++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив негайно створити спеціальну групу для розслідування всіх обставин падіння в Броварах гелікоптера, під час якого загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ і цивільні, в тому числі діти.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зауважив, що про причини катастрофи поки говорити рано. "Комісія буде розслідувати. Це не буде за один-два дні", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

++11:30++

Німеччина може дати Україні до 15 танків Leopard у 2023 - ЗМІ

Німецькі компанії в змозі поставити від 10 до 15 відремонтованих бойових танків Leopard 2 у 2023 році, які можуть бути передані Україні за умови, що уряд ФРН розмістить відповідне замовлення найближчим часом, повідомило видання F.A.Z.

Leopard 2 Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Якщо відповідні рішення будуть ухвалені невідкладно, то постачання можуть розпочатися в жовтні або листопаді, і Берлін зможе передавати Києву по одному "Леопарду" на тиждень, стверджують джерела видання в оборонній галузі.

++11:15++

США днями можуть оголосити нову військову допомогу Україні

США можуть до кінця тижня оголосити про надання Україні нової військової допомоги, повідомив в інтерв'ю американському телеканалу CNN координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Він не відповів на запитання, чи буде цей пакет містити танки, пояснивши, що не хоче випереджати події. "Ми продовжимо складати ці пакети так, щоби вони найбільше відповідали потребам України. І якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками і партнерами, щоб побачити, чи можуть вони це зробити", - сказав Кірбі.

++10:57++

Станом на 10:30 кількість загиблих унаслідок падіння гелікоптера в Броварах зросла до 18. Серед них троє дітей. Кількість поранених зросла до 29. Серед них 15 дітей. Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

++10:37++

Кількість загиблих унаслідок падіння гвинтокрила в Броварах зросла до 17. Серед них двоє дітей.

У лікарнях перебувають 22 особи, серед яких 10 дітей, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++10:13++

Керівництво МВС загинуло під час падіння гвинтокрила в Броварах

Внаслідок падіння гвинтокрила Державної служби з надзвичайних ситуацій в Броварах Київської області загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ: міністр Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, наразі відомо про 16 загиблих, з яких двоє дітей. Дев'ятеро загиблих перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з них 10 дітей.

Про причини падіння гелікоптера поки що не повідомляється. "На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події", - написав Клименко у Facebook.

++09:46++

Внаслідок обстрілів російською армією Донеччини 17 січня двоє мирних жителів дістали поранення в Бахмуті та Орлівці, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

На Харківщині внаслідок обстрілу армією РФ лікарні в селі Ківшарівка Куп'янського району поранення отримав 51-річний фельдшер. Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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++09:20++

У Броварах упав гвинтокрил поруч із дитячим садком і житловим будинком, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації. "Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали. Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", - написав він у Telegram.

У свою чергу речниця головного управління поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила в ефірі національного телемарафону, що за попередніми даними, є п'ятеро постраждалих. Також, за її словами, є загиблі.

++09:00++

На об'єкт соціальної інфраструктури в Броварах упав літальний апарат

Щойно на об'єкт соціальної інфраструктури в Броварах Київської області впав літальний апарат. Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "З'ясовуємо дані про потерпілих та обставини. Державна служба з надзвичайних ситуацій та всі служби вже на місці", - написав він у Telegram.

В ефірі національного телемарафону з посиланням на поліцію повідомляють, що впав вертоліт, відомо про п'ятьох потерпілих.

++08:45++

В Україну вдалося повернути загалом 125 дітей, вивезених до Росії під час війни. Такі дані навела уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі. "Нам вдалося ідентифікувати та верифікувати дані щонайменше 13899 дітей, які були викрадені та депортовані російською армією, і, на жаль, можемо сказати, що тільки 125 з них нам вдалося повернути назад додому", - зазначила вона.

Тим часом верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив насильницьке переселення українських дітей та закликав до їхнього якнайшвидшого звільнення. "Повідомлення про примусове переселення дітей до Росії викликають глибоку тривогу. ЄС найрішучішим чином засуджує ці дії", - сказав він в інтерв'ю Die Welt. Боррель додав, що таке переселення дітей порушує міжнародне право. "Права і гідність усіх дітей повинні поважатися та зберігатися в будь-який час", - наголосив він.

++08:18++

Президент Росії Володимир Путін може оголосити другу хвилю мобілізації найближчими днями, йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики припускають, що це може статися вже сьогодні, коли Путін виступатиме з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда. "Путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу", - зазначають вони та нагадують, що українська й західні розвідки неодноразово попереджали про мобілізаційні приготування в РФ, заплановані на середину січня, а російські "військові блогери" зазначали, що Путін може скористатися виступом 18 січня для оголошення мобілізації.

В ISW також вважають, що реформа збройних сил РФ у масштабах, оголошених 17 січня міністром оборони, не зможе відбутися найближчими місяцями, але може змінити співвідношення сил з 2024 року. "В України, ймовірно, збережеться вікно можливостей до кінця літа, якщо Захід надасть їй необхідну підтримку", - йдеться у звіті.

++07:48++

Війська РФ завдали шести ракетних ударів по території України 17 січня, половину з яких - по цивільних об'єктах міст Куп'янськ і Краматорськ. Також російські солдати завдали 14 авіаційних ударів і здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Натомість українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів і чотирьох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. У районі Соледару зенітники знищили російський літак Су-25. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління, а також п'ять районів зосередження сил, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

++07:28++

Німецький концерн Wintershall Dea йде з Росії

Німецький виробник нафти і газу Wintershall Dea оголосив про вихід з російського ринку.

Спільне підприємство Wintershall і "Газпром" Фото: Justin Jin/dpa/picture alliance

У концерні нагадали, що уряд РФ обмежив діяльність західних компаній в країні, внаслідок чого активи Wintershall Dea в Росії виявилися "фактично експропрійованими". Збиток від списання російських активів становитиме 5,3 мільярда євро.

У компанії заявили, що з початком війни РФ проти України скоригували свою фінансову структуру та більше не враховували діяльність в Росії під час планування.

Ще в квітні 2022 року концерн, попри війну Росії проти України, планував зберегти проєкти в РФ, оскільки повний вихід з цього ринку загрожував "мільярдними втратами".

Пізніше Wintershall Dea звинуватили в постачанні конденсату, який російський монополіст "Газпром" використовував у виробництві палива для російських військових літаків. У нафтогазовій компанії заперечували ці закиди.

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