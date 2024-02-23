Дуда оприлюднив обіцяне звернення щодо України

Президент Польщі Анджей Дуда оприлюднив відеозвернення до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Він запевнив, що Польща "підтримувала, підтримує та буде підтримувати Україну у її битві за свободу, незалежно від втоми від війни".

Дуда наголосив, що не можна допустити перемоги Росії у цій війні. "Якщо це станеться, ми зіткнемося з новою війною рано чи пізно", - попередив він.

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Президент Польщі висловив переконання, що якби в 2008 році Україну погодились взяти в НАТО, то "цієї війни не було б". "Російська агресія продемонструвала важливість НАТО, присутності військ США в Польщі та Європі, а також те, що США залишаються лідером безпеки в Європі та світі", - сказав він.

Дуда додав, що російська агресія продемонструвала необхідність модернізації збройних сил країн НАТО, тому Польща направляє чотири відсотки ВВП на розвиток своєї армії. "Якщо ми хочемо безпечну Європу для майбутніх поколінь, ми маємо діяти. Ми даємо діяти зараз", - закликав він.

Раніше у Дуди повідомили, що він не планує приїздити в Україну 24 лютого, але запише відеозвернення.

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