Дуда: Найдоцільніше розміщувати ЗРК Patriot в Україні

275-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 25 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 25 листопада (час київський).

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Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що надані Німеччиною зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot найдоцільніше було б розмістити на території України, але Берлін сам вирішує, де їх розміщувати. Таку думку Дуда висловив під час пресконференції в литовському місті Каунасі, де він перебуває з візитом.

"З військового погляду було б найкраще, якби їх розмістили в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найефективніше захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною", - визнав Дуда, слова якого наводить інформагенція Reuters.

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++14:58++

У Швеції судять двох братів за шпіонаж на користь РФ

Сьогодні в Стокгольмі постали перед судом двоє громадян Швеції іранського походження, обвинувачених у шпигунстві на користь Росії.

Шведські правоохоронці затримали підозрюваних у 2021 році. Фото: Fredrik Sandberg/TT/IMAGO

Двох братів, затриманих у 2021 році, обвинувачують в діях, спрямованих проти розвідки і служби безпеки Швеції. Згідно з матеріалами справи, вони протягом десяти років передавали російській військовій розвідці ГРУ секретну інформацію. Старшому з братів також висунули обвинувачення в несанкціонованому поводженні з секретною інформацією з обтяжливими обставинами. Вони обвинувачення заперечують.

Судовий процес відбуватиметься здебільшого за зачиненими дверима. Він триватиме щонайменше до 12 грудня.

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++14:34++

Президент РФ Володимир Путін проводить зустріч із матерями солдатів, які воюють в Україні. Її організували напередодні Дня матері, який в Росії відзначають в останню неділю листопада. На відео, яке транслюють російські пропагандистські ЗМІ, з Путіним за столом сидять близько 20 жінок. За яким принципом їх обирали, не уточнюється. Кремль раніше анонсував, що на зустріч запросять матерів кадрових військових, контрактників, мобілізованих і добровольців.

++14.17++

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що російські удари по критичній інфраструктурі України з жовтня вбили щонайменше 77 цивільних осіб і поставили мільйони людей у вкрай скрутне становище.

У тій же заяві він повідомив, що попередній аналіз ООН відеоматеріалів, на яких українські солдати нібито страчують російських військовополонених, показав, що вони "з великою ймовірністю є автентичними", повідомляє Reuters.

++13:52++

Надання Україні ЗРК Patriot не потребує схвалення НАТО - Столтенберг

Чи відправляти системи протиповітряної оборони Patriot в Україну, мають вирішувати окремі країни, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг, відповідаючи на питання про прохання Польщі до Німеччини передати ці зенітно-ракетні компекси (ЗРК) Києву. "Конкретні рішення щодо конкретних систем є національними рішеннями", - сказав він.

Після падіння ракети в Польщі Німеччина запропонувала їй надати ЗРК Patriot. Своєю чергою Польща закликала ФРН розмістити системи в Україні. Втім міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, що можливість використання оборонних систем НАТО за межами блоку, зокрема в Україні, треба узгоджувати з іншими державами-членами альянсу.

++13:24++

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що в анексованому Росією Криму вбили низку іранських військових радників, які допомагали солдатам РФ керувати дронами-камікадзе Shahed-136.

У жовтні в ізраїльській пресі з'явилися повідомлення про 10 загиблих іранців унаслідок українських ударів по Криму. Данілов кількість загиблих інструкторів не назвав. "Вам не слід бути там, де вам не слід бути. Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють з терористами та беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх вбити", - сказав він в інтерв’ю The Guardian, опублікованому 24 листопада.

++13:06++

Зеленський про обговорювану G7 "стелю" цін на газ із РФ: Схоже на "піддавки"

Президент України Володимир Зеленський назвав "піддавками" встановлення верхньої межі ціни на російську морську нафту в діапазоні 60-70 доларів за барель, яке обговорюють країни "Великої сімки". "Більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити", - сказав він, виступаючи онлайн на міжнародному симпозіумі "Європейська ідея" в Литві.

Володимир Зеленський Фото: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/dpapicture alliance

"Я вдячний нашим польським і балтійським колегам за їхні пропозиції - цілком слушні. Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією, і я дякую, що така пропозиція пролунала й захищається. Зараз час, щоб забезпечити й таке досягнення Європи", - додав Зеленський.

Обмеження ціни має набути чинності з 5 грудня в рамках санкцій щодо РФ за війну проти України. Остаточна позиція щодо "стелі цін" поки не узгоджена.

++12:45++

Виробники електроенергії забезпечили понад 70 відсотків потреб споживання в Україні, повідомили в національній компанії "Укренерго". Першочергово живлення подали на об'єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, а в деяких регіонах працює і громадський електротранспорт. "Атомні станції набирають потужність. Забезпечено живлення потреб Запорізької атомної станції. Попри отримані після ракетних обстрілів ушкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, включилась в роботу частина зеленої генерації", - йдеться у повідомленні.

Роботи з відновлення живлення побутовим споживачам продовжуються, але їхні темпи сповільнюють складні погодні умови.

Водночас дефіцит електроенергії в системі зберігається: наразі це 30 відсотків від загального обсягу споживання. У зв'язку з цим в усіх областях України введені як планові, так і аварійні графіки обмеження споживання.

++12:26++

У Бундестагу домовилися визнати Голодомор геноцидом

У проєкті постанови, авторами якої є низка німецьких депутатів від Вільної демократичної партії, "Зелених" і Соціал-демократичної партії, а також опозиційні консерватори, Бундестаг закликає уряд Німеччини визнати Голодомор в Україні 1932-33 років геноцидом українського народу. Документ буде розглянутий на пленарному засіданні 30 листопада, підтвердили DW у бюро одного з авторів проєкту, депутата від "Зелених" Робіна Ваґенера (Robin Wagener).

Пам'ятник жертвам Голодомору в Києві Фото: Bryan Smith/ZUMA Press/picture alliance

Штучний масовий голод організувало в Україні в 1932-33 роках керівництво СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомор заговорили в Україні вже після розвалу Радянського Союзу. 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом українського народу. За оцінками українських істориків, внаслідок Голодомору в Україні 1930-х років загинули майже чотири мільйони людей.

++11:59++

Франція дає Україні 100 генераторів

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомила, що Франція направила в Україну 100 "потужних генераторів", які уже на шляху до країни. "Нагадування: Удари по цивільній інфраструктурі - воєнні злочини", - написала вона в Twitter.

++11:33++

Внаслідок обстрілів Росією території України 24 листопада в Херсонській області загинули 11 мирних громадян, ще 46 були поранені, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Ще шестеро людей були поранені в Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

++11:04++

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Відповідне фото він опублікував в Twitter.

Як повідомляється на сайті британського уряду, під час візиту міністр оголосить про посилення Великобританією підтримки України в сфері розмінування. Він також уже анонсував виділення п'яти мільйонів фунтів стерлінгів на очолювану ініціативу, що реалізується через Всесвітню продовольчу програму Організації Об'єднаних Націй, з постачання зерна до країн, які перебувають під найбільшим ризиком голоду, в тому числі Ємену та Судану.

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++10:43++

Надійна та ефективна система протиповітряної та протиракетної оборони України в майбутньому може бути інтегрована з системами Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Європи, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі комісії Україна-НАТО, що відбулася у форматі відеоконференції.

Він наголосив, що офіційна заявка України на членство в НАТО означає остаточну відмову від нейтральності чи позаблокового статусу. "Ми віримо, що скоро Україна буде готова почати процес вступу, пропустивши план дій щодо членства (...) Ми віримо, що Україна як унікальний партнер Альянсу в дуже особливій безпековій ситуації матиме свій розумний шлях до членства в НАТО", - сказав Єрмак.

Він додав, що поки Україна проходить шлях отримання консенсусу на вступ від усіх членів альянсу, їй потрібні ефективні безпекові гарантії. "Україна презентувала концепт Київського безпекового договору з нашими пропозиціями щодо безпекових гарантій (...) Робочий принцип гарантій простий: безпека України залежить насамперед від її здатності захистити себе. А ефективний захист нашої держави залежить від внесків її союзників", - сказав він.

Крім того, він акцентував на важливості створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, скоєного керівництвом Росії. "Ми вдячні Парламентській асамблеї НАТО за підтримку створення спеціального трибуналу. Ми закликаємо наших партнерів, зокрема Альянс і його членів, взяти участь у консультаціях щодо міжнародного договору, його створення. Україна підготувала відповідні проекти документів, які могли б стати основою для подальшої роботи зі створення спеціального трибуналу", - сказав Єрмак.

++10:14++

Зеленський: Рішення, які виключають деокупацію Криму - марна трата часу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути різні варіанти повернення анексованого РФ Криму, але закликає не марнувати час на пропозиції, які не передбачають деокупації півострова. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, опублікованому ввечері 24 листопада.

Володимир Зеленський Фото: Ukrainian President'S Office/APA Images/ZUMA/picture alliance

"Я розумію, що всі збентежені ситуацією та тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам варіант деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за", - сказав Зеленський. Водночас він наголосив, що якщо рішення не передбачатимуть деокупацію і Крим розглядатимуть як частину РФ, то "ніхто не повинен марнувати на це час".

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++09:47++

Третина будинків Києва вже підключені до опалення, водночас половина жителів продовжують перебувати без електроенергії, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

За його словами, протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово - на три години.

++09:31++

Сьогодні, напередодні Дня матері, який в Росії відзначають в останню неділю листопада, президент РФ Володимир Путін зустрінеться з матерями солдатів, які воюють в Україні. Як повідомили в Кремлі, на зустріч запрошені матері кадрових військових, контрактників, мобілізованих і добровольців.

++09:14++

Великобританія анонсувала мільйонну зимову підтримку України

Напередодні візиту до Києва міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі Великобританія анонсувала пакет "практичної" підтримки, яка допоможе Україні пережити зиму.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі Фото: James Manning/empics/picture alliance

Зокрема, Лондон надасть ще 35 машин швидкої допомоги та шість броньованих автомобілів, а три мільйони фунтів стерлінгів направить на відновлення української інфраструктури. "Наша підтримка триватиме стільки, скільки потрібно для відновлення цієї чудової країни" - цитує заяву Клеверлі британський телеканал Sky News.

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++08:48++

Міністр закордонних справ Великобританії прибув до Києва

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі прибув до України з неанонсованим візитом. Він опублікував у Twitter своє фото з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

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++08:34++

Вночі російські війська завдали ударів з реактивних систем залпового вогню по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого одна людина отримала контузію.

"Пошкоджено житлові будинки, серед них - один багатоповерховий. Детальна інформація уточнюється", - повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++08:16++

Парламент Нідерландів назвав Росію спонсором тероризму

Палата представників парламенту Нідерландів визнала Росію державою-спонсоркою тероризму. Російська армія "структурно та навмисно" завдає ударів по цивільних цілях в Україні, пояснюється в рішенні від 24 листопада. Його підтримала переважна більшість партій.

Президент РФ Володимир Путін (ілюстративне фото) Фото: Mikhail Metzel/SNA/IMAGO

Вони також закликали до надання Україні максимальної гуманітраної, дипломатичної та військової підтримки. Водночас, за словами міністра закордонних справ Вопке Гукстри, визнання РФ державою-спонсоркою тероризму не має для Нідерландів особливих наслідків, на відміну, наприклад, від США. Міністр додав, що хотів би подивитися, чи є підтримка такої ініціативи в інших країнах Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО), щоби можна було спільно присвоїти Росії цей статус.

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++08:00++

Війська РФ завдали 24 листопада шести ракетних і 14 авіаційних ударів, а також здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових і населених пунктах України.

"В населеному пункті Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства РФ. У разі відмови погрожують "націоналізувати", тобто просто забрати це нерухоме майно", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ за добу відбили атаки в районах населених пунктів Стельмахівка та Діброва Луганської області, а також Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка - Донецької.

Українська авіація, серед іншого, вразила дві позиції російських зенітно-ракетних комплексів. Ракетні війська та артилерія вразили два райони зосередження особового складу РФ, склад боєприпасів і станцію розвантаження озброєння та техніки.

++07:44++

Росія вкотре за добу поцілила ракетою у передмістя Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. "Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - написав він у соціальних мережах.

Уночі Старух повідомив, що у передмісті Запоріжжя ракети влучили поруч з лікарнею. У будівлі повибивало вікна. Люди не постраждали.

++07:27++

Понад 15 тисяч людей зникли безвісти з початку війни в Україні

З початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч людей. Про це заявив директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Голлідей в інтерв'ю агентству Reuters.

При цьому він наголосив, що ця кількість не є точною, оскільки лише в Маріуполі, за оцінками української влади, загинули або зникли безвісти 25 тисяч осіб. На його думку, розслідування справ зниклих безвісти в Україні займе роки, навіть після припинення бойових дій.

"Зараз головне - вжити всіх необхідних заходів, щоби забезпечити ідентифікацію якнайбільшої кількості осіб. Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому винні мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив Голлідей.