ДТП в Туреччині: 35 українських туристів травмовані

У понеділок, 13 вересня, поблизу турецького міста Ментеше у провінції Мугла сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса, внаслідок якого 35 українських туристів дістали травми легкої та середньої тяжкості.
"За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів дістали травми легкої та середньої тяжкості. Наразі їм надається необхідна медична допомога. Загрози життю немає", - повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає агентство "Інтерфакс-Україна".
За його словами, водій - громадянин Туреччини, - ймовірно, не впорався з керуванням через серцевий напад. "Він загинув на місці аварії", - повідомив Ніколенко.
Консульство України в Анталії взаємодіє з турецькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, вже встановлено зв'язок з туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування.
"Консул також планує відвідати у лікарні постраждалих українців, щоб надати їм консульську допомогу", - додав речник МЗС.
Раніше низка турецьких ЗМІ повідомили, що в районі провінції Мугла водій туристичного автобуса не впорався з керуванням через серцевий напад і зіштовхнувся зі шкільним автобусом. За даними видання olumhaberi.com, водій туристичного автобуса загинув на місці, постраждали семеро школярів та 41 турист.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", бо наслідки можуть бути фатальними
Шок-плакати кампанії "Збав швидкість!" мають змусити задуматися всіх, хто за кермом, до чого призводить перевищення швидкості. Один із наслідків - каліцтво або як мінімум серйозні травми, які потребують тривалого стаціонарного лікування, застерігають автори кампанії.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", бо загинеш у розквіті сил
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", бо в машинах діти
Такий плакат ще раз унаочнює одну банальну істину: водій відповідальний за те, що стається на дорозі. Відповідальний не лише за власне життя, а й життя інших, у тому числі й тих, що лише нещодавно прийшов у цей світ. Не хочете з цим рахуватися - краще не сідайте за кермо взагалі!
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
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Плакат у вигляді коротенького некролога. "Мартін, Тім та Лукас любили проїхатися з вітерцем", - цей напис-пересторога говорить сам за себе. Не бажаєте розділити їхню долю, збавте газ та їдьте повільніше.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", бо осиротиш власну дитину
Хто зможе замінити дітям люблячих і дбайливих батьків? Ніхто! Жодні родичі чи соціальні служби. Тут заклик їздити повільніше адресований саме батькам, яким ще треба виховати дітей.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", бо син зростатиме без батька
Автори цього плаката намагалися достукатися до серця водія-батька. Не хочеш, аби твій власний син зростав без батьківської любові, поради й авторитету, спиняйся там, де треба, і не надто тисни на педаль газу.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Збав швидкість!", бо не пізнаєш радощів шлюбу
На цьому мотоциклі молоде подружжя виїхало з РАЦСу. Та їм закортіло відчути, як вітер швидкої їзди охолоджує сп'янілі від щастя серця. Своєчасно не пригальмували - і цей щойно зафіксований шлюбний союз поєднала сира земля.
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Тримай дистанцію!"
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Шокова реклама проти перевищення швидкості на німецьких автобанах
"Руки геть від мобілки!"
А цей плакат - ще одне нагадування, що користуватися за кермом мобільним телефоном - не найкраща ідея, якщо хочеш вціліти сам і не зашкодити іншим.
Автор: Валерій Сааков