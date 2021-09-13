ДТП в Туреччині: 35 українських туристів травмовані

У понеділок, 13 вересня, поблизу турецького міста Ментеше у провінції Мугла сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса, внаслідок якого 35 українських туристів дістали травми легкої та середньої тяжкості.

"За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів дістали травми легкої та середньої тяжкості. Наразі їм надається необхідна медична допомога. Загрози життю немає", - повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, водій - громадянин Туреччини, - ймовірно, не впорався з керуванням через серцевий напад. "Він загинув на місці аварії", - повідомив Ніколенко.

Консульство України в Анталії взаємодіє з турецькими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, вже встановлено зв'язок з туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування.

"Консул також планує відвідати у лікарні постраждалих українців, щоб надати їм консульську допомогу", - додав речник МЗС.

Раніше низка турецьких ЗМІ повідомили, що в районі провінції Мугла водій туристичного автобуса не впорався з керуванням через серцевий напад і зіштовхнувся зі шкільним автобусом. За даними видання olumhaberi.com, водій туристичного автобуса загинув на місці, постраждали семеро школярів та 41 турист.