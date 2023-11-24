Ступку засудили до 3 років обмеження волі за ДТП напідпитку

Народного артиста України визнали винним у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп'яніння. І прокуратура, і сам актор будуть оскаржувати вирок - три роки обмеження волі та позбавлення водійських прав на вісім років.

Голосіївський районний суд Києва в п'ятницю, 24 листопада, визнав винним народного артиста України Остапа Ступку в справі про ДТП у нетверезому стані та призначив покарання у вигляді обмеження волі на три роки й позбавлення права керування на вісім років.

Як повідомляє "Суспільне" з зали суду, Ступка також муситиме відшкодувати близько 10 тисяч гривень, які пішли на проведення експертиз.

Його адвокат розповів, що призначене покарання зобов'язує актора з'являтися в спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

ДТП за участі Ступки сталося 4 квітня у Голосіївському районі Києва. Актор на автомобілі Range Rover виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований. Артиста затримали на місці події з 1,62 проміле алкоголю в крові, що дорівнює стану сп'яніння середнього ступеню.

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Прокуратура та Ступка оскаржуватимуть вирок

Київська міська прокуратура заявила, що подасть апеляцію на вирок через м'якість призначеного покарання.

У коментарі "Громадському" речниця прокуратури Надія Максимець уточнила, що обвинувачення домагатиметься ув'язнення.

Сам актор вважає вирок несправедливим через "багато пом'якшувальних обставин". "Ми могли вийти на штраф, що було би доречніше та справедливіше для держави, бо сума немаленька. Мінімально - це 170 тисяч гривень. Також не вирішена доля арештованого майна", - сказав він.

Його захист також планує оскаржити вирок. Поки той не набуде чинності Ступка впродовж місяця продовжить перебувати під нічним домашнім арештом з 00:00 до 05:00.

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