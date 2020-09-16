 ДСНС повідомила про відновлення магістрального газопроводу на Київщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2020

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Новини

ДСНС повідомила про відновлення магістрального газопроводу на Київщині

Розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску поблизу селища Чабани сталася у ніч на 15 вересня.

Ремонтні роботи на місці аварії газопроводу

Ремонтні роботи на місці аварії газопроводу

Газопровід біля селища Чабани на Київщині, на якому нещодавно сталася аварія й подальша розгерметизація, відновлено для транспортування газу, повідомила у п'ятницю, 18 вересня, пресслужба Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 7:00 18 вересня газопровід відновлено для транспортування газу. Роботи з ліквідації наслідків розгерметизації тривають", - йдеться в повідомленні ДСНС, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Як повідомили напередодні у ТОВ  "Оператор ГТС України", було "змонтовано всі 38 метрів нового трубопроводу і проведено дефектоскопію зварних стиків, яка показала позитивні результати". Поверхня труби була підготовлена "для влаштування ізоляційного покриття, яке використовується для захисту від корозії".

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Нагадаємо, у ніч на 15 вересня поблизу селища Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 міліметрів (Київ - Захід України). Згодом було перекрито подачу газу до газопроводу. Жертв та постраждалих внаслідок аварії не було. У ТОВ  "Оператор ГТС України" повідомляли, щовідновлювальні роботи на пошкодженій ділянці газопроводу триватимуть два-три дні.

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