Другий хадж у часи пандемії: лотерея для участі і роботи для дезінфекції

У Саудівській Аравії у перший день цьогорічного хаджу до святинь ісламу в суботу, 17 липня, паломники почали прибувати до Мекки. Другий рік поспіль паломництво проходить із суттєвими обмеженнями через пандемію коронавірусу.

Цього року кількість паломників збільшили з минулорічних 10 тисяч до 60 тисяч. Їх обрали завдяки спеціальній лотереї. Для участі у ній охочі повинні відповідати декільком критеріям: вік від 18 до 65 років, лише повністю вакциновані та без хронічних захворювань, повідомляє інформагенція AFP. Цього року, так само як і минулого, до паломництва допустили лише жителів Саудівської Аравії.

Ппори збільшення, цьогорічна кількість прочан - все ще незначна частка від показників до пандемії, коли у 2019 році Мекку відвідали понад два мільйони мусульман з усього світу.

Після прибуття до Великої мечеті у Мецці паломники у захисних масках почали кружляти навколо головного святилища мусульман Кааби. Кожні три години у цьому ритуалі беруть участь шість тисяч вірян. Після того, як група залишить святиню, спеціальні роботи проводять дезінфекцію території.

Роботи у Великій мечеті розпилюватимуть дезінфекційний засіб

18 липня паломники вирушать до долини Міна, де піднімуться на гору Арафат і зберуться там для молитви. Цей ритуал вважають однією з головних подій щорічного паломництва.

Хадж - паломництво до священної для мусульман Мекки, де народився пророк Мухаммед, яке здійснюється на початку 12-го місяця мусульманського місячного календаря. Згідно з Кораном, здійснити хадж хоча б раз у житті має кожен повнолітній мусульманин, якщо йому дозволяє стан здоров'я та фінансові можливості.

Загалом від початку пандемії у Саудівській Аравії зафіксовано 507 тисяч заражень коронавірусом, померли близько восьми тисяч людей, в яких підтвердили інфікування. Повністю щеплені від коронавірусу 10 відсотків населення країни, 43 відсотки отримали першу дозу. В країні проживають 34,27 мільйона людей.