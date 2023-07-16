Другий за день обстріл Харкова: є поранені

Війська РФ удруге за день завдали удару по Харкову. Влада міста повідомила про сімох поранених.

Місто Харків зазнало в неділю, 16 липня, серії російських ударів. Наразі відомо про щонайменше сімох поранених, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Попередньо влучання в Основ'янському районі", - написав Терехов у Telegram.

За його словами, на даний момент відомо про сімох постраждалих, а також є непідтверджена інформація про одного загиблого. На місці прильотів співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) гасять пожежу, додав Терехов. Також мер міста закликав містян користуватися укриттями під час повітряної тривоги. Станом на 21:15 в Харківській області повітряної небезпеки немає.

Так само голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов закликав населення міста й області перебувати в укриттях через російські обстріли. Також він повідомив, що нині до Обласного центру екстреної допомоги госпіталізували трьох чоловіків із осколковими пораненнями. "Одній людині надали допомогу на місці", - написав Синєгубов у Telegram. Втім, за його даними, загиблих немає.

Поки що не повідомлялося, які саме види далекобійних озброєнь застосували російські окупаційні сили. Раніше війська РФ найчастіше обстрілювали Харків і область з території РФ з пристосованих до ударів по наземних цілях комплекси С-300.