Другий день "саміту миру": США представлятиме Джейк Салліван

У другий день "саміту миру" у Швейцарії - у неділю, 16 червня, - США представлятиме помічник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Присутня напередодні віцепрезидентка США Камала Харріс відбула до США.

Салліван назвав висунуті президентом Росії Володимиром Путіним умови щодо України "абсолютно абсурдними мріями". За його словами, їхнє виконання призведе до подальшого домінування Росії. Салліван також зазначив, що Китай відсутній на конференції у Швейцарії, ймовірно, на прохання Росії.

Читайте також: Проєкт декларації "саміту миру": контроль України над портами і ЗАЕС

Камала Харріс: Вимоги Путіна абсурдні

Харріс, яка 15 червня зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і оголосила надання Києву нового пакета допомоги на 1,5 млрд доларів, на самій конференції назвала вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо закінчення розв'язаної ним війни проти України абсурдними. "Ми повинні говорити правду. Він закликає не до переговорів, а до капітуляції", - зазначила вона. Водночас Харріс наголосила, що Вашингтон підтримує Україну "не з благодійності", а через свої стратегічні інтереси.

Зеленський: Росії передадуть мирний план після погодження

Український президент Зеленський у перший день саміту заявив, що РФ отримає план справедливого та довготривалого миру, погоджений Україною з її міжнародними партнерами. "Ми повинні разом вирішити, що означає справедливий світ для всього світу і як його можна досягти на довгостроковій основі, - цитує українського лідера Reuters. - Потім це буде доведено до представників Росії, щоб на другому мирному саміті ми могли зафіксувати реальне закінчення війни".

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент Швейцарії Віола Амхерд також висловили сподівання, що у перспективі РФ підключиться до мирних переговорів щодо України. При цьому Шольц назвав несерйозними вимоги Путіна, який російський президент висунув для початку переговорів щодо миру з Києвом.

Читайте також: Саміт миру у Швейцарії без Росії: надії та ризики України

Нагадаємо, перед проведенням "саміту миру" у Швейцарії Путін висунув умови, на яких він готовий іти на переговори щодо завершення війни. Путін заявив, що за Росією має бути визнана третина територій України - її східні і південні області, українські війська мають бути звідти виведені. Путін назвав "принциповою позицією" Росії "нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус для України, її демілітаризація і денацифікація". Також Путін вимагає повного скасування санкцій щодо РФ.