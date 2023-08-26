Друге судно вийшло з Одеси тимчасовим гуманітарним коридором

Перший корабель скористався коридором для цивільних торговельних суден з чорноморських портів України 16 серпня. 26 серпня з Одеського порту вийшло друге судно - балкер Primus.

Другий корабель вийшов у суботу, 26 серпня, з порту Одеси через тимчасовий гуманітарний коридор для цивільних суден. Про це повідомляє міжнародне агентство Associated Press, посилаючись на сайти моніторингу морського руху.

Суховантаж Primus під прапором Ліберії вийшов з Одеського порту вранці та прямує на південь до болгарського порту Варна.

Першим про це повідомив керівник проєкту "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко. За його даними, балкер має прибути до порту призначення о 13:00 в неділю.

Першим гуманітарним коридором скористався контейнеровоз Joseph Schulte (Гонконг) 16 серпня. Тимчасові маршрути почали діяти 8 серпня. Україна встановила їх після того, як Росія вийшла з "зернової угоди". Останнє судно з українським продовольством вийшло в рамках угоди з чорноморських портів 16 липня.

Міністерство інфраструктури України поки що офіційно не повідомляло про вихід другого корабля.

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Сухопутний коридор для вивезення зерна під загрозою

Тим часом міністерство закордонних справ (МЗС) України відреагувало в суботу на заяву міністра сільського господарства Польщі щодо того, що його країна, а також Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця року.

В українському МЗС їхню ініціативу назвали "категорично неприйнятною" та закликали керівництво Європейського Союзу знайти збалансоване рішення. "Лише в дусі солідарності можна протидіяти викликам, спричиненим російською агресією проти України", - наголосили в міністерстві.

Після того, як Росія заблокувала українські чорноморські порти в 2022 році, Україна зіткнулась з труднощами вивезення сільськогосподарських товарів на світовий ринок морським шляхом, і ЄС спростив український експорт через свою територію, знявши тарифи. Проте навесні 2023 року Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія в односторонньому порядку запровадили тимчасову заборону на імпорт української аграрної продукції.

Тоді Європейська Комісія запровадила для них заходи щодо обмеження торгівлі українськими сільськогосподарськими товарами, такими як пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшника, спочатку до 5 червня, а потім - до 15 вересня. Зараз Румунія готова суттєво збільшити транзит українського зерна, але відкривати свої ринки для його імпорту не хоче.

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