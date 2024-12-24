Вивезення військ РФ з Сирії: друге судно зазнає аварії - ЗМІ

Після аварії "Спарти" затонув "Урса Майор". Обидва увійшли в Середземне море в супроводі трьох військових великих десантних кораблів і могли бути призначені для евакуації військових баз РФ у Тартусі та Хмеймімі.

Російське вантажне судно "Урса Майор" затонуло в Середземному морі між іспанським містом Агілас і алжирським Ораном.

За даними джерел іспанського видання La Verdad, 23 грудня о 12:30 судно увійшло в крен після того, як на ньому "стався вибух двигунів". Управління рятувальною операцією на себе взяв російський військовий корабель, а також кілька суден, які займалися промислом у тому ж районі. Пізніше до них приєднався патрульний катер військово-морського флоту Іспанії.

14 з 16 моряків, які перебували на борту, доставили в порт іспанської Картахени. Двоє вважаються зниклими безвісти.

"Урса Майор" міг плисти в Сирію

Офіційно суховантаж "Урса Майор" прямував із Санкт-Петербурга до Владивостока і мав прибути туди 22 січня 2025 року. Туди, за даними компанії "Оборонлогістика", судно мало доставити портові крани вагою 380 тонн кожен.

Однак "Медіазона" з посиланням на OSINT-аналітиків пише, що "Урса Майор" і "Спарта", які увійшли в Середземне море в супроводі трьох військових великих десантних кораблів, тривалий час перевозили вантажі "Сирійського експресу" - маршруту, що використовувався для постачання російських військ у Сирії. За словами експертів, усі п'ять суден могли бути призначені для евакуації військових баз РФ у Тартусі та Хмеймімі.

"Спарта" зламалася в морі

23 грудня Головне управління розвідки міністерства оборони України заявило, що біля узбережжя Португалії зламалося вантажне судно "Спарта", яке Росія відправила для вивезення свого озброєння й техніки з Сирії

- вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна.

Згодом екіпаж зміг усунути проблему та продовжив рух через Гібралтарську протоку. За даними української розвідки, судно прямує до Сирії.