  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиРосійська Федерація

Дрони уразили нафтобазу в Орловській області Росії

Олександра Іванова
22 грудня 2024 р.

В Орловській області РФ після масованої атаки безпілотників сталося "загоряння на об'єкті паливної інфраструктури" в селищі Сталевий Кінь, повідомив губернатор регіону Андрій Кличков.

https://p.dw.com/p/4oTeI
Пожежа на одній із російських нафтобаз
Пожежа на одній із російських нафтобаз після атаки українських БПЛА (фото з архіву)Фото: Handout/TELEGRAM/@gubernator_46/AFP

Нафтобаза "Сталевий кінь" в однойменному селищі Орловського муніципального округу в Орловській області РФ загорілася після масованої атаки українських БПЛА в ніч на неділю, 22 грудня. Про це повідомляє місцева влада та ЗМІ.

"Наразі інформації про жертви і постраждалих немає, на місці події вже працюють оперативні служби, вживають заходів щодо ліквідації наслідків загоряння", - повідомив у Telegram губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Попередня атака на цю нафтобазу сталася в ніч на 14 грудня. Тоді повідомлялося щонайменше про один палаючий резервуар. Як зазначило профільне онлайн-видання "Нефть капитал", "нафтобаза "Сталевий Кінь" - не просто місце зберігання нафти і нафтопродуктів, а об'єкт, що обслуговує роботу магістрального нафтопроводу "Дружба".

Уперше удар безпілотниками по "Сталевому коню" було завдано в листопаді 2022 року.

Атаки БПЛА на регіони РФ

Також у ніч на 22 грудня атаці дронів піддалася Брянська область РФ: за словами губернатора регіону Олександра Богомаза, знищено "п'ять ворожих БПЛА літакового типу".

Оперативний штаб Курської області повідомив пізно ввечері 21 грудня, що в небі над регіоном було знищено українську ракету.

Міноборони РФ вранці у неділю повідомило про збиття протягом ночі 42 дронів: 20 БПЛА - над територією Орловської області, по вісім БПЛА - над територіями Ростовської та Брянської областей, п'ять - над територією Курської області та один - над територією Краснодарського краю.

Чому "шахеди" стали небезпечнішими?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Пожежа на НПЗ у Ростовській області РФ у серпні 2024 року

Україна підтвердила ураження НПЗ на Ростовщині - власною зброєю

Україна підтвердила ураження НПЗ на Ростовщині - власною зброєю

19 грудня українські сили уразили російський "Новошахтинський завод нафтопродуктів" - єдиний НПЗ у Ростовській області РФ, визнали в генштабі ЗСУ. Удар завдали дронами і ракетами українського виробництва, уточнили в СБУ.
Конфлікти19 грудня 2024 р.
Пожежа на нафтобазі в Курській області РФ, 15 лютого 2024 року

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази на Брянщині в РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази на Брянщині в РФ

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони уразили наливний пункт нафтопроводу "Дружба", на місці - масштабна пожежа. Цей об'єкт активно використовується для постачання армії РФ, наголосили у ГШ.
Конфлікти11 грудня 2024 р.
Пожежа на нафтобазі у Ростовській області РФ ,серпень 2024 року

Брянська і Ростовська області РФ уночі зазнали ударів

Брянська і Ростовська області РФ уночі зазнали ударів

Губернатори Брянської та Ростовської областей РФ повідомили про нічні атаки на ці регіони. В обох випадках зафіксовані пошкодження промислових об'єктів.
Конфлікти11 грудня 2024 р.