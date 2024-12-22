Дрони уразили нафтобазу в Орловській області Росії

В Орловській області РФ після масованої атаки безпілотників сталося "загоряння на об'єкті паливної інфраструктури" в селищі Сталевий Кінь, повідомив губернатор регіону Андрій Кличков.

Нафтобаза "Сталевий кінь" в однойменному селищі Орловського муніципального округу в Орловській області РФ загорілася після масованої атаки українських БПЛА в ніч на неділю, 22 грудня. Про це повідомляє місцева влада та ЗМІ.

"Наразі інформації про жертви і постраждалих немає, на місці події вже працюють оперативні служби, вживають заходів щодо ліквідації наслідків загоряння", - повідомив у Telegram губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Попередня атака на цю нафтобазу сталася в ніч на 14 грудня. Тоді повідомлялося щонайменше про один палаючий резервуар. Як зазначило профільне онлайн-видання "Нефть капитал", "нафтобаза "Сталевий Кінь" - не просто місце зберігання нафти і нафтопродуктів, а об'єкт, що обслуговує роботу магістрального нафтопроводу "Дружба".

Уперше удар безпілотниками по "Сталевому коню" було завдано в листопаді 2022 року.

Атаки БПЛА на регіони РФ

Також у ніч на 22 грудня атаці дронів піддалася Брянська область РФ: за словами губернатора регіону Олександра Богомаза, знищено "п'ять ворожих БПЛА літакового типу".

Оперативний штаб Курської області повідомив пізно ввечері 21 грудня, що в небі над регіоном було знищено українську ракету.

Міноборони РФ вранці у неділю повідомило про збиття протягом ночі 42 дронів: 20 БПЛА - над територією Орловської області, по вісім БПЛА - над територіями Ростовської та Брянської областей, п'ять - над територією Курської області та один - над територією Краснодарського краю.