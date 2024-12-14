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КонфліктиРосійська Федерація

Дрони уразили нафтобазу в Орловській області РФ

Степан Смишляєв
14 грудня 2024 р.

Після атаки дронів на нафтобазі в Орловській області РФ зайнялася пожежа. Місцева влада і міноборони Росії наводять суперечливі дані щодо кількості збитих БпЛА.

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Пожежа на нафтобазі в Росії (архівне фото)
Після атаки дронів на нафтобазі в Орловській області РФ зайнялася пожежа (фото ілюстративне)Фото: REUTERS

В ніч проти суботи, 14 грудня, дрони атакували Орловську область Росії. За словами місцевого губернатора Андрія Кличкова, внаслідок масованої атаки сталося займання "на об'єкті паливної інфраструктури". Російські ЗМІ уточнюють, що йдеться про нафтобазу на Орловщині.

Російський Telegram-канал ASTRA поширив фото і відео великої пожежі на території нафтобази. Він також посилається на слова очевидців, які кажуть, що зайнявся принаймні один резервуар.

Крім того, за словами Кличкова, уламками збитих безпілотників пошкоджено скління кількох приватних будинків, жертв та постраждалих немає.

Згодом губернатор заявив, що займання "на пошкодженому об'єкті паливної інфраструктури" локалізоване, оперативні служби "ведуть додаткові роботи з повного усунення наслідків".

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Атаки дронів на інші регіони РФ

Кличков також стверджує, що над територією Орловської області вночі збили 11 безпілотників, хоча це суперечить даним міністерства оборони РФ, згідно з якими над Орловщиною збили лише п'ять дронів.

В російському оборонному відомстві стверджують, що ці безпілотники запустила Україна, й що загалом уночі протиповітряна оборона збила 37 дронів: по 12 над Курською областю та Краснодарським краєм, сім - над Брянською областю, п'ять - над Орловською та один - над акваторією Азовського моря.

Українські офіційні джерела наразі не коментували цю інформацію.

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