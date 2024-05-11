ЗМІ: Дрони української розвідки атакували Волгоградський НПЗ

Дрони Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) в ніч проти суботи, 11 травня, атакували Волгоградський нафтопереробний завод (НПЗ). Про це повідомили українські засоби масової інформації з посиланням на джерела у ГУР.

За цими даними, внаслідок атаки, що сталася близько 3:45, на НПЗ було пошкоджено установки первинної переробки нафти АВТ-1 та АВТ-6. Масштаб цих ушкоджень уточнюється, зазначили в ГУР. Крім того, як повідомили у відомстві, було пошкоджено кабель управління повітряними холодильниками, внаслідок чого відключеними виявилося сім із них, а також була пошкоджена димова труба печі П-1.

Російські джерела не прокоментували цю інформацію. Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч на 11 травня в Курській та Волгоградській областях було перехоплено та знищено сім безпілотників.

Волгоградський НПЗ, введений в дію в 1957 році, зараз належить ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Завод переробляє нафту на паливо та компоненти олій, його потужність складає 14,8 мільйонів тонн на рік. Здебільшого продукція цього НПЗ постачається до південних регіонів Росії, а частина йде на експорт.

Читати також: Російські НПЗ під прицілом дронів ЗСУ. Що кажуть експерти?

Атаки українських дронів на НПЗ у Росії

З початку весни посилилися атаки на російські нафтозаводи. Зокрема, 12 березня сталася пожежа на одному з найбільших у Росії НПЗ - Нижегородському, 13 березня дрони завдали ударів по Рязанському та Новошахтинському НПЗ під Ростовом-на-Дону, 16 березня безпілотники атакували два нафтозаводи в Самарській області, 17 березня - завод у місті Слов'янськ-на-Кубані.

27 квітня БпЛА знову атакували на Слов'янський НПЗ, у ніч на 1 травня - уразили НПЗ у Рязанській і Воронезькій областях РФ.

У ніч на 9 травня українські дрони атакували нафтобазу на Кубані, а вдень - НПЗ у Башкирії за півтори тисячі кілометрів від кордону України. У ніч на п'ятницю, 10 травня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Калузькій області.