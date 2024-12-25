Джерело: СБУ знищила склад боєприпасів у Ростовській області

Дрони СБУ повністю знищили склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський" в Ростовській області, повідомило джерело DW у спецслужбах.

Далекобійні дрони Служби безпеки України (СБУ) днями атакували склад боєприпасів полігону "Кадамовський" поблизу Новочеркаська Ростовської області РФ. Про це повідомило у середу, 25 грудня, джерело DW у спецслужбах. За його даними, після влучання дронів на полігоні, який є одним із найбільших на території РФ, було зафіксовано потужний вибух та подальшу детонацію боєприпасів.

"Внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено. Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Завдяки зусиллям СБУ тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії", - повідомило поінформоване джерело.

Варто зазначити, що онлайн-медіа міноборони України "АрміяInform" 22 грудня опублікувало відео потужного вибуху, який сформував вогняний "гриб". За даними видання, на цьому відео було зафіксовано ураження складу боєприпасів саме у Новочеркаську.

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ЗСУ атакували пункт управління морпіхів РФ на Курщині

Окрім того, у ніч на 25 грудня Збройні сили України (ЗСУ) атакували пункт управління 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) збройних сил РФ у Льгові Курської області, який знаходився в покинутій цивільній будівлі.

"Дане вогневе ураження - частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей Збройних сил РФ координувати військові операції проти народу України", - прокоментували удар у Головному управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн підтвердив атаку на "мирний" Льгов, заявивши, що внаслідок удару загинули чотири людини. Також, за його словами, було госпіталізовано п'ятьох людей.

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