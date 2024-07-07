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СБУ атакувала склад боєприпасів у Воронезькій області - ЗМІ

Дмитро Шварц
7 липня 2024 р.

Повідомляється, що на складі зберігалися ракети, боєприпаси для артилерії та танків, а також набої для вогнепальної зброї. Влада Воронезької області оголосила режим надзвичайної ситуації та евакуює населення.

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Український дрон, травень 2023 року
Український дрон (архівне фото)Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Служба безпеки України (СБУ) за допомогою безпілотників у ніч на неділю, 7 липня, атакувала склад боєприпасів біля села Сергіївка у Воронезькій області Росії. Як повідомляютьукраїнські ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела, саме з цього складу постачали озброєння російським військам в Україні.

За даними видання, на дев'яти тисячах квадратних метрів приміщення зберігалися ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", боєприпаси для артилерії та танків, а також ящики з набоями для вогнепальної зброї.

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Крім цього, джерела в СБУ повідомили ЗМІ, що найближчим часом "утримається висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК", які залучені до війни проти України.

У Воронезькі області оголосили НС та евакуацію населення

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у неділю заявив, що вночі сили ППО знищили кілька безпілотників над територією регіону, проте через падіння залишків БпЛА "сталася пожежа на одному зі складів, розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів".

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Згодом Гусєв зазначив, що у межах населеного пункту у Підгоренському районі запровадили режим надзвичайної ситуації. "Триває детонація вибухонебезпечних об'єктів (...) Перекрили ділянку автомобільної дороги, що пролягає через населений пункт. Триває евакуація громадян у пункти тимчасового розміщення", - написав він. 

За його словами, вже евакуйовано близько 50 осіб з трьох населених пунктів, а наслідки НС "продовжують ліквідовувати".

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