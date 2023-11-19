Дрони другу ніч поспіль атакували Київ, летіли й на Москву

Війська РФ втретє цього місяця випустили по українській столиці ударні безпілотники - майже десяток. При цьому російська влада заявила, що й на Москву летів безпілотник.

У ніч на неділю, 19 листопада, Росія другу ніч поспіль намагалася атакувати Київ ударними дронами типу Shahed. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) в Telegram.

"Безпілотники противника були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів", - ідеться у повідомленні.

Сили та засоби протиповітряної оборони (ППО) на території Києва та на підступах до міста уразили близько десятка цілей.

За поточною інформацією, постраждалих чи критичних руйнувань немає.

"Як бачите, ворог активізував атаки на Київ. Тому будьте уважними та відповідальними і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе", - закликав начальник КМВА Сергій Попко.

Атака дрона Москву

Своєю чергою мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі відбили спробу атаки безпілотника на російську столицю.

За його словами, внаслідок падіння уламків руйнувань і постраждалих немає, але на місці працюють екстрені служби.

За даними російських ЗМІ, дрон збили за 40 кілометрів від Москви. На місці падіння перекрили дорогу.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 18 листопада, Росія намагалася атакувати Київ майже десятком дронів, але ППО уразила їх на підступах до міста. Всього минулої ночі РФ випустила по Україні 38 "шахедів", з яких ППО збила 29. Зафіксоване влучання в енергетичний об'єкт і пошкодження інфраструктури в кількох регіонах.