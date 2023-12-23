Дрони РФ атакували дві області: пошкодили навчальний заклад

ППО знешкодила всі дев'ять російських "шахедів" на Одещині та Хмельниччині. Ударна хвиля пошкодила будівлю навчального закладу.

Війська РФ атакували Україну ввечері 22 грудня ударними дронами типу Shahed. Їх запустили з окупованого Криму та російського Приморсько-Ахтарська.

"Усі дев'ять "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил і Сил оборони України в межах Одеської та Хмельницької областей", - повідомили зранку в суботу, 23 грудня, Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

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Як уточнили в оперативному командуванні ЗСУ "Південь", на Одещині протиповітряна оборона (ППО) збила сім безпілотників. "Внаслідок вибуху в процесі падіння збитого дрона ударною хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів Одеського району. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Щодо наслідків роботи ППО на Хмельниччині інформації станом на ранок немає. Під час повітряної тривоги Повітряні сили попереджували про рух двох російських дронів на Старокостянтинів.

Минулої ночі РФ атакувала Україну 28 "шахедами". ППО працювала в семи областях. У Києві влучило в багатоповерхівку.

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