Дрони атакували шість областей РФ: зайнялися нафтобази

За даними влади РФ і ЗМІ, внаслідок ударів дронів спалахнула пожежа на нафтобазі в Рязанській області. Міноборони РФ стверджує про збиття дронів у шести областях.

Протягом минулої ночі та ранку середи, 13 березня, шість російських регіонів зазнали атак з повітря із застосуванням безпілотників (БпЛА). Як стверджує міноборони Росії, нібито було збито 65 українських безпілотників.

Так, повідомляється про збиті засобами ППО безпілотники над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Курською, Ленінградською та Рязанською областями. Про постраждалих внаслідок падіння БПЛА офіційно у РФ не повідомляють. Однак у Бєлгородській області один співробітник промислового підприємства дістав поранення під час обстрілу міста Шебекіно, заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Також в Бєлгороді безпілотник пошкодив будівлю ФСБ Росії, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на місцеву владу. Стверджується, що в результаті нападу постраждалих немає.

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У Рязанській області - пожежа на нафтозаводі

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про нібито збиття дрона на підльоті до нафтопереробного заводу КІНЕФ у Кірішському районі. За його словами, руйнувань немає.

Тим часом у Рязанській області спалахнула пожежа на території нафтозаводу, пише ТАСС із посиланням на оперативні служби. За даними співрозмовника агентства, причиною цього стало падіння БПЛА.

Влада РФ традиційно звинувачує в таких ударах ЗСУ та українські спецслужби, водночас у Києві зазвичай не коментують інциденти на території РФ. Попри це останнім часом в зоні дії безпілотників опиняться дедалі більше російських регіонів. Зростає й інтенсивність ударів. Приміром, 9 березня в міноборони РФ повідомили, що протягом ночі засоби ППО знищили 47 українських безпілотників, переважно в районі Ростова-на-Дону.

У ніч проти 12 березня внаслідок ударів дронівспалахнули пожежі на нафтобазах в Орлі та Нижньогородській області.