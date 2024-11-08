Дрони ГУР ударили по НПЗ у Саратові

Внаслідок атаки українських безпілотників зафіксовано влучання в одну з нафтопереробних установок російського заводу, а також у резервуари з мазутом, пише "Суспільне".

Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ) завдало в ніч на п'ятницю, 8 листопада, дронового удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) "Роснефти" в російському Саратові. Про це повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах.

ЗМІ: влучання зафіксоване в одну з нафтопереробних установок

Внаслідок атаки влучання зафіксоване в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом. "Інформацію про численні вибухи у Заводському районі Саратова, де і розташований НПЗ, підтвердили не лише мешканці в соцмережах, а й місцева влада. Губернатор Саратовської області пояснив вибухи в місті роботою протиповітряної оборони по безпілотниках", - цитує "Суспільне" свого співрозмовника.

Російські пабліки ще зранку публікували кадри пожежі. За даними місцевих жителів, горів смолоскип НПЗ. Проте, з оприлюднених кадрів випливає, що смолоскип розташований праворуч від імовірного вогнища. Факт атаки БпЛА підтвердив і губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін, який стверджував, що "частина уламків упала в промисловій зоні Заводського району" Саратова, де розташований НПЗ з нафтовим причалом на Волзі. Міністерство оборони РФ звітувало про знищення шістьох українських дронів над територією Саратовської області.