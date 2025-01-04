Дрони атакували порт поблизу Санкт-Петербурга

Під ударом дронів-камікадзе опинився один з найбільших російських морських торговельних портів Усть-Луга. Це - вже не перша атака на цей об'єкт.

Один з найбільших у Росії морських торговельних портів став у суботу, 4 січня, ціллю атаки безпілотників (БпЛА).

Як повідомив російський Telegram-канал Astra з посиланням на свої джерела, більшість дронів були збиті над терміналом російської газової компанії "Новатранс" на території порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ.

Повідомляється про незначні пошкодження в одній з будівель на території порту. Раніше цього дня губернатор Ленінградської області звітував про чотири збиті БпЛА і запевняв, що постраждалих і пошкоджень немає.

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Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко, атакований порт "відіграє ключову роль для росії в умовах війни проти України".

"По-перше - це логістичний хаб для обходу санкцій. Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Крім того, цей об'єкт "допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот". Саме через цей порт проводиться перевалка різноманітної російської сировини для азійських країн, зокрема Індії та Китаю. "Усть-Лузький порт фактично став інструментом економічного та військового виживання рф в умовах ізоляції", - зауважив Коваленко.

Не перша атака на Усть-Лугу

Нинішній удар по порту - не перший. Про подібну атаку повідомлялося майже рік тому - наприкінці січня 2024 року. Тоді "Новатек" заявив про призупинення робіт на його терміналі в порту внаслідок загоряння "промислових об'єктів".

Портовий термінал в Усть-Лузі розташований на березі Фінської затоки приблизно в 170 кілометрах на захід від Санкт-Петербурга. В експлуатації - з грудня 2001 року, спочатку в ролі вугільного терміналу. Згодом тут також розбудували потужності з переробки нафти й газового конденсату, а самі продукти переробки відвантажуються через порт на міжнародні ринки. Згідно з відкритими даними, на початку 2020-х цей порт став другим за величиною в Росії після Новоросійська.

Новоросійськ так само зазнає регулярних ударів з боку Сил оборони України та підрозділів українських спецслужб.