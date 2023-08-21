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КонфліктиРосійська Федерація

У РФ заявили про атаку двох дронів у Московській області

Ольга Журавльова
1 год. тому

У Росії повідомили про збиття двох нібито українських дронів, що летіли в напрямку Москви. Аеропорти РФ призупиняли роботу.

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Московський аеропорт "Домодєдово"
Московські аеропорти вводили обмеження через атаку дронівФото: Valery Sharifulin/picture alliance/dpa/TASS

Міністерство оборони РФ у понеділок, 21 серпня, повідомило про атаку двох, нібито українських, дронів  у Московській області.

Як зазначило відомство, один БПЛА о 6:50 за московським часом  "було подавлено засобами РЕБ", він впав у 100 кілометрах від російської столиці у районі населеного пункту Покровське.

Ще один дрон збили через годину після першої атаки - за 80 кілометрів від Москви, в Істринському районі.

Мер Москви повідомив Сергій Собянін стверджує, що постраждалих через інциденти немає.

У зв'язку з надзвичайною подією у російських аеропортах, зокрема у "Внуково" та "Домодєдово", вводили тимчасові обмеження на обслуговування рейсів. Частину рейсів перенаправлено в інші аеропорти.

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Нагадаємо, на вихідних зранку дрони-камікадзе атакували Ростовську область, два безпілотника впали на території військової частини. ​​А у Курську безпілотник атакував залізничний вокзал.

З кінця травня дрони атакували Москву вже близько десятка разів, зокрема тричі діловий центр "Москва-сіті".

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