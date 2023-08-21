У РФ заявили про атаку двох дронів у Московській області
Міністерство оборони РФ у понеділок, 21 серпня, повідомило про атаку двох, нібито українських, дронів у Московській області.
Як зазначило відомство, один БПЛА о 6:50 за московським часом "було подавлено засобами РЕБ", він впав у 100 кілометрах від російської столиці у районі населеного пункту Покровське.
Ще один дрон збили через годину після першої атаки - за 80 кілометрів від Москви, в Істринському районі.
Мер Москви повідомив Сергій Собянін стверджує, що постраждалих через інциденти немає.
У зв'язку з надзвичайною подією у російських аеропортах, зокрема у "Внуково" та "Домодєдово", вводили тимчасові обмеження на обслуговування рейсів. Частину рейсів перенаправлено в інші аеропорти.
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Нагадаємо, на вихідних зранку дрони-камікадзе атакували Ростовську область, два безпілотника впали на території військової частини. А у Курську безпілотник атакував залізничний вокзал.
З кінця травня дрони атакували Москву вже близько десятка разів, зокрема тричі діловий центр "Москва-сіті".
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