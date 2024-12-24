Дрони атакували аеродром у російському Міллерово

У ніч на вівторок, 24 грудня дрони атакували Міллерово в Ростовській області РФ, де розташований військовий аеродром.

Вибухи на стратегічному аеродромі

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко зауважив, що аеродром є стратегічним у регіоні. "Слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на Сході та Півдні України", - зазначив він.

Виконувач обов'язків губернатора Ростовщини Юрій Слюсар каже про відбиття атаки 12 дронів. За його словами, інформація про наслідки на землі уточнюється.

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