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КонфліктиРосійська Федерація

Дрони атакували аеродром у російському Міллерово

Анастасія Шепелева
24 грудня 2024 р.

Вночі вибухи лунали у Міллерово Ростовської області РФ, де розташований військовий аеродром.

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Атака дронів на один з Ростовських НПЗ
Дрони регулярно атакують Ростовщину. На фото - наслідки серпневого ударуФото: Planet Labs Inc./Handout via REUTERS

У ніч на вівторок, 24 грудня дрони атакували Міллерово в Ростовській області РФ, де розташований військовий аеродром. 

Вибухи на стратегічному аеродромі

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко зауважив, що аеродром є стратегічним у регіоні. "Слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на Сході та Півдні України", - зазначив він. 

Виконувач обов'язків губернатора Ростовщини Юрій Слюсар каже про відбиття атаки 12 дронів. За його словами, інформація про наслідки на землі уточнюється.

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