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КонфліктиРосійська Федерація

Дрон упав на електропідстанцію в Липецькій області РФ

Євгенія Наконечна
15 липня 2024 р.

У Росії заявили, що вночі понад 20 безпілотників атакували Брянську, Липецьку та Курську області, а також окупований Крим.

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Безпілотник, БпЛА
Дрон (символічне фото)Фото: Andrei Rubtsov/Tass/dpa/picture alliance

У Липецькій області РФ у ніч на понеділок, 15 липня, на територію електропідстанції впав дрон. Про це заявив губернатор регіону Ігор Артамонов, стверджуючи, що робота станції не порушена.

Тим часом губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз декілька разів протягом ночі повідомляв про знищення дронів. За його твердженням, усього в області збили 16 безпілотників, руйнувань і постраждалих немає.

Про відбиття атаки БпЛА заявила і окупаційна влада Криму. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Разважаєв написав, що уламки впали над мисом Фіолент у районі приватного будинку. 

Зранку, за твердженням в.о. губернатора Курської області РФ Олексія Смірнова, російська протиповітряна оборона нібито збила "три українські БпЛА літакового типу". Напередодні в Курській області дрони пошкодили телевежу.

Українська влада не коментувала ці повідомлення. 

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