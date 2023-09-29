Дрон СБУ знищив РЛС "Каста" в Курській області - ЗМІ

Внаслідок дронової атаки у Курській області РФ, за якою стояла СБУ, була знищена російська радіолокаційна станція "Каста", повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в службі.

Ударний безпілотник Служби безпеки України (СБУ) ліквідував російську радіолокаційну станцію (РЛС) "Каста" в Курській області РФ. Про це у п'ятницю, 29 вересня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в СБУ.

"Учора дрон СБУ виявив і ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" біля населеного пункту Гир'ї Бєловського району Курської області", - розповів співрозмовник агентства. За словами джерела, особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах.

Раніше агенція також з посиланням на джерело в СБУ повідомила, що безпілотники знищили електропідстанцію, що забезпечувала постачання важливих військових об'єктів російських сил в Курській області РФ.

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Нагадаємо, зранку 28 вересня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що безпілотник атакував підстанцію у слободі Біла Бєловського району, внаслідок чого було знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню.

Міноборони РФ також заявило нічну атаку безпілотниками. Втім, про влучання російське відомство не повідомляло, прозвітувавши лише про нібито знищення 11 дронів - одного над територією Калузької області та 10 - над Курською. Офіційно Україна ці події не коментувала.

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