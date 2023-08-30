  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиРосійська Федерація

Дрон пошкодив будівлю Слідчого комітету РФ

Анастасія Шепелева
30 серпня 2023 р.

У російському Брянську під час атаки безпілотників пошкоджень зазнала будівля Слідчого комітету РФ.

https://p.dw.com/p/4VjVL
Російський силовик у Брянську
Російський силовик у Брянську (символічне фото з архіву)Фото: Sergei Bobylev/ITAR-TASS/IMAGO

Внаслідок збиття в ніч на середу, 30 серпня, дрона в російському Брянську пошкоджень зазнала будівля Слідчого комітету РФ, повідомила місцева влада.

"Сьогодні над Брянськом було збито чотири безпілотних літальних апарати. Внаслідок знищення одного з них, у будівлі слідчого управління Слідчого комітету по Брянській області вибило скло. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

До того адміністрація міста повідомляла про вибух у будівлі управління Слідчого комітету та звуки "хлопка". Згодом це повідомлення видалили з соціальних мереж і замінили на допис про безпілотник. 

За даними губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза, дрони намагалися атакувати телевежу, а через падіння безпілотника в Брянську загорілася "адміністративна будівля", пошкоджень зазнали її дах і скління, але ніхто не постраждав.

Своєю чергою ЗМІ пишуть, що в Брянську безпілотники намагалися атакувати нафтобазу "Дружба", а один зі збитих дронів впав на завод "Кремній ЕЛ" - найбільший в Росії виробник мікроелектроніки - де спричинив пожежу.

Росію вночі масовано атакували дрони

Вночі дрони атакували аеродром у російському Пскові. Спершу відео очевидців, на яких видно пожежу та чутно стрілянину і вибухи, оприлюднили місцеві ЗМІ. Згодом атаку підтвердив губернатор Псковської області РФ. Російське державне пропагандистське агентство ТАСС повідомило з посиланням на місцеві екстрені служби, що внаслідок атаки пошкоджені щонайменше чотири військово-транспортні літаки Іл-76. 

Міністерство оборони РФ про це нічого не повідомляло, зате відзвітувало про припинення низки "спроб київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотниками" по об'єктах на території Росії. Там стверджують, що вночі збили "українські дрони" над територією Брянської, Рязанської, Орловської, Калузької та Московської областей. Також під атакою нібито опинився анексований Крим.

Українська влада ці події не коментувала. Тим часом Росія завдала вночі удару по Україні 44 крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. Всі цілі, крім однієї, українська протиповітряна оборона збила. Втім, унаслідок падіння уламків у Києві є загиблі та поранені.

В Москву та Підмосков'я знову поцілили безпілотники

Пропустити розділ Топтема

Топтема

З вересня заклади Києва працюватимуть до 23 вечора

Ресторани Києва працюватимуть на годину довше

Суспільство30 серпня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Смерть Пригожина: що буде з його бізнес-імперією

Смерть Пригожина: що буде з його бізнес-імперією

Конфлікти29 серпня 2023 р.05:37 хв.
Копії німецької залізниці (символічне фото)

Інфраструктура та брак кадрів: ФРН стикнулася з проблемами

Інфраструктура та брак кадрів: ФРН стикнулася з проблемами

Економіка29 серпня 2023 р.
Українські прапори на цивільних цвинтарях - ознака могил військових

Чому в Україні досі нема кладовища для полеглих військових

Чому в Україні досі нема кладовища для полеглих військових

Політика29 серпня 2023 р.
До місцевих рад на окупованих територіях вперше балотуються російські партії

Як РФ готує "вибори" на окупованих територіях України

Як РФ готує "вибори" на окупованих територіях України

Конфлікти29 серпня 2023 р.
До 80 відсотків покалдів українського вугілля перебувають на окупованих територіях

Українські природні ресурси як здобич Росії

Українські природні ресурси як здобич Росії

Економіка28 серпня 2023 р.
Корупційні скандали в умовах війни дедалі більше обурюють українців

Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради

Чому не варто прирівнювати корупцію до держзради

Корупція28 серпня 2023 р.
На головну сторінку