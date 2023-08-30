Дрон пошкодив будівлю Слідчого комітету РФ

У російському Брянську під час атаки безпілотників пошкоджень зазнала будівля Слідчого комітету РФ.

Внаслідок збиття в ніч на середу, 30 серпня, дрона в російському Брянську пошкоджень зазнала будівля Слідчого комітету РФ, повідомила місцева влада.

"Сьогодні над Брянськом було збито чотири безпілотних літальних апарати. Внаслідок знищення одного з них, у будівлі слідчого управління Слідчого комітету по Брянській області вибило скло. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

До того адміністрація міста повідомляла про вибух у будівлі управління Слідчого комітету та звуки "хлопка". Згодом це повідомлення видалили з соціальних мереж і замінили на допис про безпілотник.

За даними губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза, дрони намагалися атакувати телевежу, а через падіння безпілотника в Брянську загорілася "адміністративна будівля", пошкоджень зазнали її дах і скління, але ніхто не постраждав.

Своєю чергою ЗМІ пишуть, що в Брянську безпілотники намагалися атакувати нафтобазу "Дружба", а один зі збитих дронів впав на завод "Кремній ЕЛ" - найбільший в Росії виробник мікроелектроніки - де спричинив пожежу.

Росію вночі масовано атакували дрони

Вночі дрони атакували аеродром у російському Пскові. Спершу відео очевидців, на яких видно пожежу та чутно стрілянину і вибухи, оприлюднили місцеві ЗМІ. Згодом атаку підтвердив губернатор Псковської області РФ. Російське державне пропагандистське агентство ТАСС повідомило з посиланням на місцеві екстрені служби, що внаслідок атаки пошкоджені щонайменше чотири військово-транспортні літаки Іл-76.

Міністерство оборони РФ про це нічого не повідомляло, зате відзвітувало про припинення низки "спроб київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотниками" по об'єктах на території Росії. Там стверджують, що вночі збили "українські дрони" над територією Брянської, Рязанської, Орловської, Калузької та Московської областей. Також під атакою нібито опинився анексований Крим.

Українська влада ці події не коментувала. Тим часом Росія завдала вночі удару по Україні 44 крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. Всі цілі, крім однієї, українська протиповітряна оборона збила. Втім, унаслідок падіння уламків у Києві є загиблі та поранені.