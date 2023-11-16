Дрон атакував військову частину під Волгоградом - росЗМІ

У Волгоградській області РФ загорілась військова частина. Місцеві мешканці перед цим чули вибухи. За даними російських ЗМІ, вогонь спричинила атака дрона, а внаслідок пожежі згорів склад боєприпасів.

У ніч на четвер, 16 листопада, на території військової частини поблизу селища Котлубань у Волгоградській області РФ сталася пожежа. Про це повідомили місцеві видання, а російські Telegram-канали виклали відповідні відео.

Місцеві жителі стверджують, що пожежі на об'єкті міністерства оборони РФ передували вибухи, а згодом чули детонацію.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт пожежі, проте не назвав причини її виникнення.

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За його словами, вогонь оперативно локалізували та ліквідували, постраждалих і пошкоджень цивільних об'єктів немає, а обставини займання з'ясовують.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що військову частину атакував дрон. Вона нібито є арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. За їхніми даними, Внаслідок пожежі згорів склад боєприпасів до дрібної стрілецької зброї.

Також повідомляється, що з території частини евакуювали понад 600 осіб, з яких майже 400 - військові. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

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