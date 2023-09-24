Дрон атакував адміністративну будівлю у Курську
Зранку неділі, 24 вересня, російське місто Курськ атакував дрон, влучивши в адміністративну будівлю, повідомив місцевий губернатор Роман Старовойт.
"Безпілотник атакував адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Несуттєво постраждав дах. Співробітники оперативних служб виїхали на місце", - написав він у Telegram, назвавши дрон "українським".
Сьогодні Курськ відзначає день міста. У своєму попередньому пості Старовойт привітав містян зі святом.
УП: За ударом стояло ГУР
Згодом онлайн-видання "Українська правда" (УП) з посиланням на неназване джерело в Головному управлінні розвідки (ГУР) міноборони України, повідомило, що дрон, який атакував адмінбудівлю в Курську, був українським. За даними джерела видання, операцію провела українська воєнна розвідка.
1 вересня у РФ заявляли про атаку дрона на місто Курчатов , розташоване неподалік Курської атомної електростанції (АЕС).
Атака на штаб Чорноморського флоту РФ у Криму
22 вересня українські військові вдарили ракетами по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Влучила щонайменше одна.
Удару завдали під час проведення наради керівного складу флоту. Операція називалась "Крабовая ловушка" ("Крабова пастка").
Міністерство оборони РФ спершу заявило, що внаслідок атаки загинув один військовий, а згодом уточнило, що він "пропав безвісти".
Українська розвідка стверджує, що загинули щонайменше дев'ятеро, поранені - 16, серед яких двоє генералів.
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