ДПСУ: На кордоні Польщі і України скупчилися 2400 вантажівок

Учасники страйку у Польщі за годину пропускають по кілька вантажніх транспортних засобів у всіх напрямках. Наразі на кордоні скупчилися близько 2400 вантажівок, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Станом на ранок п’ятниці, 17 листопада, на заблокованих польськими перевізниками контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною перебувають приблизно 2400 вантажних транспортних засобів. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"Станом на ранок на території Польщі в напрямку виїзду з цієї країни для того, щоб потрапити в Україну знаходяться близько 2400 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску "Ягодин" - це 1100 вантажних транспортних засобів, решта - у напрямку пунктів пропуску "Краківець" і "Рава-Руська", - повідомив він.

За годину учасники страйку пропускають по кілька вантажних транспортних засобів у всіх напрямках, додав він. "Єдиний більш-менш інтенсивний рух ми відмічаємо по пункту пропуску "Краківець", коли вантажівки їдуть з України до Польщі", - сказав Демченко.

Він додав, що загалом кількість транспортних засобів, які чекають на перетин кордону з Польщі в Україну, від 6 листопада поступово збільшувалася і в останні кілька днів тримається на рівні 2400-2500 автомобілів.

"Водночас перевізники, які все ж таки планують перетнути кордон, обирають для себе й інші маршрути, інші пункти пропуску, і вже кілька днів ми спостерігаємо скупчення вантажівок і навпроти пункту пропуску "Шегині". Там знаходяться близько 1100 вантажних транпортних засобів, які також очікують на перетин кордону", - повідомив Демченко.

Словацькі перевізники підтримали польських колег

Напередодні блокаду польських перевізників підтримали і їхні колеги зі Словаччини, влаштувавши подібну акцію у пункті пропуску "Вишнє Нємецьке-Ужгород", але короткострокову. За словами Демченка, "символічна блокада" словацьких перевізників тривала близько 30 хвилин. Кардинального перекриття руху для вантажівок не було.

Словацькі перевізники теж вимагають відновити ліцензування для українських. В іншому разі вони пригрозили повною блокадою українсько-словацького кордону найближчим часом.

Нагадаємо, польські перевізники з 6 листопада блокують пункти пропуску на знак протесту проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників. Вони заблокувавли три пункти пропуску: "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава-Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Напередодні представники польських автоперевізників заявили про плани з 20 листопада заблокувати для вантажних автомобілів ще один КПП на кордоні з Україною - "Медика - Шегині".

У міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України вже заявили, що вимога протестувальників повернутися до системи дозволів не може бути виконана, і угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС діятиме щонайменше до 30 червня наступного року.

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