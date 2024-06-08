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ДПСУ попередила про можливе блокування КПП "Шегині-Медика"

Анастасія Шепелева
8 червня 2024 р.

Пункт пропуску "Шегині-Медика" можуть знову заблокувати до кінця вересня, заявили в ДПСУ.

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Медика-Шегині
Медика-ШегиніФото: Dominika Zarzycka/NurPhoto/picture alliance

Польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині", з 10 ранку 9 червня. Про це повідомила Державна прикордонна служба України 8 червня. 

За їхніми даними, блокування може тривати до кінця вересня. "Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, повідомимо додатково", - зазначили в ДПСУ.

З 4 по 7 червня польські фермери блокували пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Протестувальники не пропускали вантажівки на виїзд з України, водночас на в'їзд допускали 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.

Блокування фермерами польсько-українського кордону

Блокування польсько-українського кордону почалося в листопаді 2023 року. Організаторами виступили польські перевізники, які вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських колег і зменшення їхньої кількості до довоєнного рівня.

Згодом до цієї акції приєдналися польські фермери, які вимагали блокувати надходження сільськогосподарської продукції з України та змінити екологічну й кліматичну політику Європейського Союзу.

Учасники акції розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною лише наприкінці квітня, але у червні розпочалися нові блокування.

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