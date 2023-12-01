ДПСУ: На кордоні з Польщею застрягли близько 2100 вантажівок

Понад дві тисячі вантажних автомобілів застрягли у чергах на чотирьох КПП на кордоні України і Польщі. Ще близько тисячі скупчилися на кордоні з Угорщиною, і ще 600 - зі Словаччиною, повідомили у ДПСУ.

Станом на ранок п'ятниці, 1 грудня, на українсько-польському кордоні у чергах на в'їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів. Про це у ефірі національного телемарафону вранці у п'ятницю повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Йдеться про блокування польськими перевізниками чотирьох контрольно-пропускних пунктів - "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне", "Шегині-Медика". Це пункти пропуску, на яких можливий перетин кордону великовантажним транспортом вагою понад 7,5 тонни і через них традиційно йшла найбільша кількість вантажоперевезень, пояснив Демченко.

"Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, на всіх цих чотирьох напрямках у бік України у чергах перебуває десь 2100 вантажних транспортних засобів, найбільше - це навпроти пунктів пропуску "Шегині" і "Рава-Руська", - сказав він.

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Представник Держприкордонслужби при цьому зазначив, що певна кількість транспортних засобів все ж перетинає кордон на зазначених КПП на в'їзд і на виїзд, але не у тому обсязі, як до блокування. "Наприклад, пункт пропуску "Ягодин". Свого часу, за домовленістю з польською стороною, цей напрямок був повністю перекваліфікований під вантажні перевезення... Це потужний інфраструктурний об'єкт, де за добу раніше перетинали кордон десь 1200-1300 вантажних транспортних засобів у обидва напрямки. Зараз ця кількість коливається десь на рівні 120-140", - розповів речник.



Словаки знову планують заблокувати ККП з Україною

Демченко також нагадав, що у п'ятницю автоперевізники Словаччини почнуть блокувати рух українських вантажівок через контрольно-пропускний пункт "Ужгород - Вишнє Нємецьке" на кордоні з Україною. Втім, за даними Держприкордонслужби, ситуація на кордоні з Польщею вже спричинила черги і на угорському, і на словацькому кордонах. Зокрема, станом на ранок 1 грудня на напрямку пункту пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" у чергах перебуває близько 600 вантажівок. Окрім того, близько тисячі вантажівок скупчилися на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску "Тиса - Захонь".

29 листопада Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявила, що з 15:00 1 грудня заблокує рух для українських вантажівок через КПП "Ужгород - Вишнє Нємецьке" "до подальшого повідомлення". "Метою протесту є приєднання до перевізників Польщі, які вже майже чотири тижні блокують свої прикордонні переходи. Ми не можемо залишити їх самих у боротьбі. Основна причина - намагання негайно розірвати угоду між ЄС та Україною, внаслідок якої транспортний ринок Словаччини починає руйнуватися", - йшлося в заяві UNAS.

У листопаді словацькі перевізники вже двічі ненадовго блокували рух вантажного транспорту на кордоні з Україною, останнього разу - 21 листопада.

Польські перевізники з 6 листопада блокують рух для українськи вантажівок на трьох пунктах пропуску: "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне". З 23 листопада страйк поширили на КПП "Шегині - Медика". Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року.