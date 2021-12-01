 ″Досить зрад″: у центрі Києва проходить акція критиків влади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2021

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Новини

"Досить зрад": у центрі Києва проходить акція критиків влади

Учасники акції протесту в центрі Києва вимагають, зокрема, звільнити зі своїх посад Андрія Єрмака, Руслана Демченка та Олега Татарова. Також пролунала вимога відставки президента Володимира Зеленського.

Акція критиків влади на Майдані Незалежності в Києві

Акція критиків влади на Майдані Незалежності в Києві

У Києві на Майдані Незалежності ввечері в середу, 1 грудня, проходить акція критиків чинної влади. В демонстрації беруть участь близько двох тисяч людей, повідомляє кореспондент DW. Вулицю Хрещатик перекрито від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі.

Учасники тримають плакати з написами: "Вийди звідси", "Україна зради не терпить", "Кроти сліпі - народ ні", "Досить зрад". На сцені, яка втановлена біля стели, написано "Захисти Україну - зупини переворот". Також у руках люди тримають прапори України, прапори партій та організацій, серед яких, зокрема, "Національний корпус", "Спільна справа", "Демократична сокира". Згодом з Майдану Незалежності учасники акції вирушили до Офісу президента, де мають намір озвучити свої вимоги.

Як зазначається на сайті "Національного корпусу", мета акції протесту - нагадати владі, що вона не вічна, а на всіх зрадників чекає однакова доля. 

Читайте також: Протестувальники вимагали відставки Андрія Єрмака під Офісом президента

Акція стартувала о 19:00 з гімну України. Після цього на сцені почали виступати організатори акції. Так, один з засновників партії "Демократична Сокира" Юрій Гудименко зачитав меморандум акції. Зокрема, він заявив про "курс на капітуляцію" України у зв'язку з заявою президента Володимира Зеленського про необхідність перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.  

Крім цього, Гудименко заявив, що учасники акції вимагають повного перезавантаження влади. "Ми вимагаємо звільнення з займаних посад Андрія Єрмака (керівник Офісу президента, - Ред.), Руслана Демченка (перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони , - Ред.) та інших агентів впливу Росії. Ми вимагаємо перевиборів до Верховної Ради. Ми вимагаємо відставки президента Зеленського", - сказав він. Після цього люди почали скандувати "Зелю - геть".

Зі сцени також виступили, зокрема, журналіст Юрій Бутусов, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов і керівник центрального штабу "Національного корпусу" Максим Жорін.

Дивитись відео 06:57

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