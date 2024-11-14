Дострокові вибори: з якими проблемами вже зіштовхнулася ФРН

Дату дострокових виборів у Німеччині визначено, але політики продовжують сперечатися. Одні говорять про проблеми підготовки виборів за короткий термін, а опозиція звинувачує голову виборчої комісії в партійності.

Терміни проведення дострокових виборів у Німеччині після розвалу правлячої коаліції визначено, але в країні тривають дедалі запекліші дебати, пов'язані з проблемою підготовки до них. У них втягнулися голова виборчої комісії, іноземні політики і навіть голова Німецького об'єднання виробників паперової продукції.

Позачергові вибори до Бундестагу 23 лютого 2025 року

12 листопада коаліційна Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) домовилася з найбільшою опозиційною силою - блоком правоцентристських партій Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) - про дату проведення дострокових парламентських виборів. До угоди долучився і єдиний партнер соціал-демократів, який залишився у правлячій коаліції - партія "Союз 90/Зелені". Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) також підтримав графік проведення дострокових виборів як "реалістичний".

Вони мають відбутися 23 лютого. Це приблизно на сім місяців раніше, ніж мали відбутися чергові вибори, до яких "світлофорна коаліція" не дотягнула. Якби коаліція не розпалася, вони мали б відбутися тільки 28 вересня 2025 року.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр схвалив графік дострокових виборів до Бундестагу, які мають відбутися 23 лютого 2025 року (фото з архіву) Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Різдво і брак паперу можуть спричинити проблеми?

ХДС/ХСС та інші опозиційні партії намагалися перенести вибори на січень. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) спочатку пропонував кінець березня або початок квітня на тій підставі, що уряду потрібен час для ухвалення деяких законів, які були близькі до завершення, і що відповідним органам потрібен час для належної організації виборів.

Це викликало шквал протесту з боку консервативної опозиції та частини німецьких ЗМІ, однак канцлера підтримала голова Федеральної виборчої комісії (Bundeswahlleitung) Рут Бранд (Ruth Brand), яка попередила про "непередбачувані ризики" за надто ранньої дати голосування та заявила, що швидкому проведенню виборів можуть зашкодити різдвяні й новорічні свята, а також нестача паперу. "У наш час це справді великий виклик - закупити папір і виконати замовлення на друк", - стверджувалося, зокрема, в посланні Бранд.

Закиди на адресу голови виборчої комісії з боку опозиції

Опозиція одразу звинуватила Шольца в тиску на Бранд. "Складається враження, що мав місце політичний вплив", - заявив один із найвпливовіших політиків ХДС Єнс Шпан (Jens Spahn). Генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн (Carsten Linnemann) назвав слова Бранд "скандальними і ганебними", додавши, що вони відображають поточний стан справ у країні.

На Бранд посипалися звинувачення в технологічній відсталості виборчкому і всієї країни загалом, а потім і просто глузування. "У той час, коли Ілон Маск уже припарковує свої ракети задом наперед, Німеччина занурюється в хаос, тому що федеральна комісія не може надрукувати бюлетені", - обурився міністр цифрового розвитку Баварії Фабіан Мерінґ (Fabian Mehring).

Голова Федеральної виборчої комісії Рут Бранд Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Представники Вільної демократичної партії, що вийшла з правлячої коаліції, закликали громадян організувати збір паперу для друку бюлетенів, якщо вже влада не може впоратися з цим завданням. А політики із сусідньої Польщі з глузуванням запропонували німцям допомогу. "Якщо Німеччині потрібні папір і принтери, то ми, звісно, готові продати нашим сусідам і те, і інше", - сказав польський депутат Європарламенту Даріуш Йоньскі.

Виробники паперу обіцяють виконати замовлення

Німецьке об'єднання виробників паперової продукції (Die Papierindustrie e. V.) відкинуло твердження, що в разі занадто раннього проведення дострокових виборів паперу для виборчих бюлетенів може не вистачити. Як зазначив гендиректор об'єднання Александер фон Райбніц (Alexander von Reibnitz), перебоїв не виникне, якщо замовлення буде зроблено вчасно. "Папір є. Німецька паперова промисловість - високопродуктивна", - поспішив розвіяти сумніви фон Райбніц.

"Якщо замовлення буде зроблено своєчасно, ми зможемо поставити необхідний папір", - запевнили в об'єднанні, додавши, що дефіциту немає.

Брак персоналу може означати додаткову роботу

Проте деякі керівники земельних виборчих комісій також застерігають від поспішних виборів, особливо в Берліні, де голосування 2021 року довелося частково повторити через порушення на деяких виборчих дільницях.

"Що коротший термін повідомлення про день виборів, то більше співробітників із районної адміністрації доведеться задіяти, щоб забезпечити належну підготовку до виборів", - заявив газеті Tagesspiegel член виборчої комісії з Берліну Гауке Гаверкамп (Hauke Haverkamp), припустивши, що деякі адміністративні офіси, можливо, доведеться закрити, щоб звільнити персонал для роботи. Вибори в лютому, зазначив Гаверкамп, означають, що, можливо, доведеться організувати зимове розчищення доріг перед виборчими дільницями, а персоналу скасувати зимові канікули.

Голова некомерційної організації зі спостереження за виборами Wahlrecht Вілько Цихт (Wilko Zicht) підрахував, що владі тепер доведеться виконати роботу, на яку зазвичай витрачається чотири місяці, всього за два. "Звичайно, кількість помилок збільшується, якщо ви робите щось поспіхом, - зазначив він в інтерв'ю DW. - Ви з більшою ймовірністю пропустите помилку в бюлетені або зіткнетеся з поломкою принтера, який не зможе вчасно підготувати бюлетені".

На виборах у Берліні (фото з архіву) Фото: Christian Ditsch/IMAGO

"Несправедливі умови" для малих партій

"Для великих партій це не проблема", - сказав Цихт, з огляду на те, що вони в будь-якому разі вже почали б планувати вересневі вибори 2025 року. Проблеми, на думку Цихта, виникнуть у малих політичних партій, які не володіють ресурсами і персоналом для швидкого складання списків кандидатів. "Навіть після того, як вони визначаться з кандидатами, їм потрібно зібрати достатньо підписів для того, щоб партії можна було включити до виборчого бюлетеня", - зазначив співрозмовник DW.

Федеральна система Німеччини ускладнює вибори. У кожній землі партії мають зібрати підписи, еквівалентні одній тисячній електорату, щоб бути допущеними до голосування. "Це досить складно взимку, що створює дуже несправедливі умови для малих партій", - сказав Цихт.

Тим часом місцевій владі необхідно знайти приміщення для виборчих дільниць, волонтерів для роботи на виборах і надрукувати бюлетені для голосування, особливо поштові, які мають розіслати задовго до дня виборів.

Німці мають довіряти виборчій комісії

Питання голосування поштою справді актуальне - особливо для німців, які проживають за кордоном, не в останню чергу тому, що, на відміну від інших країн, Німеччина зазвичай не дозволяє своїм громадянам голосувати в посольствах.

Виборці повинні отримувати поштові бюлетені не пізніше, ніж за три тижні до виборів, щоб у них було достатньо часу для відправлення їх поштою назад, "але це не завжди виходить", сказав Цихт. За його словами, "їхні голоси часто не приходять вчасно, щоб їх підрахували". Ймовірно, цього разу ця проблема буде ще більш гострою.

Однак усі ці практичні питання відносно незначні порівняно з проблемами, які можуть виникнути, на думку Цихта, коли організація виборів стає частиною політичних дебатів. Проблемою є, зокрема, звинувачення на адресу голови виборчої комісії у схильності до політичного впливу. "Я розумію, коли ви критикуєте канцлера, тому що він хотів би провести вибори наприкінці березня, вочевидь, сподіваючись на той час наздогнати опозицію. Але звинувачувати голову виборчої комісії в прихильності до якоїсь з партій - я вважаю це вкрай проблематичним. Якщо ви делегітимізуєте незалежність виборчої організації, то ви, справді, піднімаєте сокиру на нашу демократію. Ми бачили чотири роки тому в США, що відбувається, коли люди починають сумніватися у виборах - ми, безумовно, не хочемо імпортувати це", - вказав Вілько Цихт, голова організації зі спостереження за виборами Wahlrecht.