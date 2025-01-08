Дострокові вибори у ФРН та біженці. Що пропонують партії?

Міграційна політика Німеччини стала однією з центральних тем виборчої кампанії на дострокових виборах до Бундестагу, призначених на 23 лютого. DW - про позиції та вимоги головних німецьких політичних партій.

"Міграція стала темою, котра в останні дні знову опинилася в політичному фокусі", - каже Александер Добріндт у розмові з другим каналом німецького телебачення ZDF. При цьому співрозмовник не приховує свого занепокоєння. Добріндт є одним з лідерів фракції німецьких консерваторів у Бундестазі, він очолює парламентську групу депутатів від баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Взагалі-то тема міграції та біженців для партійного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) не дуже вигідна. У Німеччині пам'ятають, що міграційна криза 2015-2016 років виникла в той час, коли на чолі уряду країни перебувала християнська демократка Анґела Меркель (Angela Merkel). З її дозволу до Німеччини тоді пішов неконтрольований потік біженців, переважно із Сирії, Іраку, Афганістану. Але черговий теракт у Магдебурзі напередодні Різдва спонукав консерваторів зробити тему біженців однією з центральних у їхній виборчій кампанії.

Кордон Німеччини на замку?

На передвиборчій конференції в баварському монастирі Зееон депутати від ХСС ухвалили цілу програму, покликану обмежити притік нелегальних мігрантів до Німеччини й прискорити депортацію тих біженців, котрим відмовлено в притулку. Водночас факти свідчать про те, що цей притік уже помітно скоротився. Особливо після запровадження контролю на кордонах Німеччини із сусідніми країнами.

Контроль на німецько-польському кордоні Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Так, за даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, з січня до листопада 2024 року було зафіксовано 62 493 випадки нелегального перетину німецького кордону. У той же період 2023 року цей показник був значно вищим - 103 526. Зросла й кількість відмов у перетині кордону Німеччини - з 29 тисяч до 34 тисяч.

Найчастіше, повідомляє німецьке міністерство внутрішніх справ, нелегально переходять через кордон до Німеччини з Польщі, рідше - з Австрії та Швейцарії. А найбільше випадків відмови в перетині німецького кордону зафіксовано там, де контроль запровадили тільки у вересні 2024 року - на кордоні з Францією це число зросло з 147 до 3334, з Нідерландами - з 69 до 692.

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Надавати захист не завжди потрібно в Німеччині?

Тим не менше, консерватори, як, наприклад, генеральний секретар ХСС Мартин Губер (Martin Huber), наполягають на розширення практики відмов у перетині кордону особам, які не мають на це законного права - візи або громадянства країни з безвізовим режимом.

Розглядати ж подання про захист у Німеччині слід у третіх країнах, де не діють закони ЄС. "Захист, який забезпечує Німеччина, не означає, що цей захист має надаватися в самій Німеччині", - заявив Губер.

Юристи дивляться на це інакше. Не пускати біженця через кордон до Німеччини не можна, констатує правознавиця з університету в Шпаєрі Констанце Янда (Constanze Janda). Це, пояснює вона, суперечить і законам ЄС, і міжнародному праву. Більше того, німецька влада спочатку повинна перевірити, котра з країн несе відповідальність за того чи іншого біженця, й переправити його туди, а не просто розвернути на кордоні в напрямку сусідньої країни, з якої він намагається потрапити в Німеччину.

Субсидіарний захист і великодушність німецької влади

Ще одна вимога ХСС - скасувати так званий "субсидіарний захист", який діє в ЄС. Такий статус запровадили, оскільки женевська конвенція про біженців не передбачає захисту для громадян тих країн, де точиться громадянська війна. Категорично проти такої вимоги ХСС виступають правозахисники.

"Викликає крайню занепокоєність той факт, що ХДС/ХСС у своїх вимогах ігнорують фундаментальні права й права людини, щоб перетягнути на свій бік виборців правих партій", - заявила Вібке Юдіт (Wiebke Judith) з правозахисної організації Pro Asyl, яка відстоює інтереси біженців. За словами Юдіт, йдеться про ерозію основоположних принципів правової держави, поваги до людської гідності та прав людини. Правозахисники вважають, що багато положень міграційної політики консерваторів суперечать Європейській конвенції про захист права людини та основних свобод, а також Женевській конвенції про статус біженців.

Інше питання - як саме застосовувати ці документи. "Субсидіарний захист біженців від громадянської війни, а також найрізноманітніші заборони на депортацію застосовують у Німеччині особливо великодушно. Влада й суди могли б бути значно суворішими, особливо щодо сирійців та афганців, не змінюють для цього міжнародного права", - вважає Даніель Тим (Danial Thym) з університету в Констанці.

Що робити із сирійськими біженцями?

Додаткового імпульсу німецькій дискусії про біженців та їх прискореної депортації надали події в Сирії. Уряд Шольца, нагадав Александер Добріндт, організував лише один авіарейс до Афганістану - тоді на борту літака були афганці, котрих депортували з Німеччини на батьківщину. Це був, за його оцінками, популістський захід напередодні земельних виборів на сході Німеччини, і, хоча міністерка внутрішніх справ пообіцяла, що після цього будуть й інші рейси, досі жодного нового так і не було.

Депортація з Німеччини (фото з архіву) Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Висилати, на думку ХСС, слід і до Афганістану, й до Сирії. "Режиму Асада більше нема, а тому з правової точки зору слід перевірити, чи ще наявні підстави надавати громадянам Сирії захист у Німеччині, - каже його однопартієць Мартин Губер. - Таких підстав, як правило, тепер більше нема".

Міністерка внутрішніх справ Німеччини, соціал-демократка Ненсі Фезер (Nancy Faeser), однак, не поспішає, але обіцяє, що Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) перевірить, чи є ще підстави для надання захисту в Німеччині та, якщо таких підстав бракує, анулює статус біженця. Водночас, каже Фезер, "той, хто добре інтегрований, має працю, вивчив німецьку мову й знайшов тут нову батьківщину, повинен мати право залишитись у Німеччині". Тим, хто побажає повернутись на батьківщину, німецька держава обіцяє фінансову допомогу.

"Коли ситуація в Сирії стабілізується, люди самі туди повернуться", - переконаний і заступник голови фракції соціал-демократів у Бундестазі Дірк Візе (Dirk Wiese). Але багато хто й залишиться, оскільки знайшли тут роботу й розпочали нове життя. Тим, хто добре інтегрувався, слід дозволити залишитись, вважає він.

Такої самої думки дотримується й кандидат від Зелених на посаду канцлера Роберт Габек (Robert Habeck): "Ті, хто тут працює, нам потрібні". Репатріацію інших він вважає можливою і в окремих випадках необхідною: "Ті, хто тут не працює, зможуть або повинні будуть - коли Сирія стане безпечною - знову туди повернутися".

Мерц обіцяє скасувати подвійне громадянство

А втім, німецька передвиборча дискусія про жорсткішу міграційну політику не обмежується темою скорочення притоку й депортації біженців. Кандидат у канцлери від блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) обіцяє, очоливши наступний уряд, також підвищити поріг для мігрантів, які бажають отримати німецьке громадянство, і планує з цією метою внести правки в ухвалений за ініціативою уряду Шольца закон, який допускає, зокрема, збереження попереднього громадянства.

Подвійне громадянство, на думку Мерца, повинно залишатись винятком з правил. Крім того, він наполягає на можливості позбавляти німецького громадянства, якщо з'ясується, що під час його надання було допущено помилок або не враховано кримінальне минуле претендента на німецький паспорт.