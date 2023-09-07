Дослідження: У допомозі Україні Європа випередила США

Європа випередила США за обсягом обіцяної допомоги Україні. За даними Інституту світової економіки (ifW) у Кілі, загальна сума європейських зобов'язань для Києва наразі вдвічі більша ніж від США. Головним фактором цього є схвалення функціонування нового фонду ЄС для України у розмірі 50 мільярдів євро з 2024 до 2027 року, наводить ifW у четвер, 7 вересня, висновки оновленого Ukraine Support Trackers.

Таким чином, за період з початку війни Росії проти України до 31 липня вартість загального обсягу наданої та обіцяної підтримки з боку ЄС, а також Великобританії, Норвегії та Швейцарії зросла до 156 мільярдів євро, а від США - до майже 70 мільярдів євро.

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Водночас і окремі європейські країни також збільшили свою підтримку Києва новими багаторічними пакетами. Зокрема, ідеться про чотирирічний пакет військової підтримки від Німеччини на суму 10,5 мільярда євро на 2024-2027 роки та норвезьку "Програму підтримки Нансена" на суму 6,6 мільярда євро упродовж п'яти років. Інші багаторічні пакети обіцяли надати Данія, Великобританія, Швейцарія, Швеція, Португалія і Литва.

У дослідження також включені нові короткострокові зобов'язання з Європи, "зокрема з Німеччини на суму 619 мільйонів євро та з Великобританії на 286 мільйонів євро".

Раніше в українському міноборони повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Київ отримав від усіх партнерів уже близько 100 мільярдів доларів військової допомоги.

Як тренують українських військових у Норвегії To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video