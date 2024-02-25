Дональд Трамп переміг на праймеріз у Південній Кароліні

Незважаючи на поразку на праймеріз у рідному штаті, ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі заявила, що продовжить боротьбу за право представляти республіканців на президентських виборах у США.

Експрезидент США Дональд Трамп переміг на первинних виборах (праймеріз) у Південній Кароліні - рідному штаті Ніккі Гейлі, його основної суперниці в боротьбі за можливість представляти Республіканську партію на виборах глави держави в листопаді 2024 року. Як повідомляється у ніч на неділю, 25 лютого, Трамп здобув 60 відсотків голосів, Гейлі - 40 відсотків.

Ніккі Гейлі не має наміру виходити з президентських перегонів

Як пише газета The New York Times, Ніккі Гейлі пообіцяла продовжити боротьбу, однак успіх її суперника в Південній Кароліні "дає новий ґрунт для його (Трампа. - Ред.) твердження, що перегони фактично вже позаду".

Гейлі привітала Трампа з перемогою на праймеріз, вказавши: "Не важливо, який результат. Я люблю людей у нашому штаті". Щодо ексглави держави, то він навіть не згадав суперницю у своєму виступі за результатами голосування в столиці штату Колумбії, заявивши натомість, що сподівається 5 листопада "поглянути в очі" чинному президенту США Джо Байдену, який, як очікують, представлятиме на виборах демократів, "і сказати йому: "Джо, тебе звільнено. Забирайся".

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Успіхи Трампа на шляху до статусу кандидата від республіканців

На початку лютого колишній глава Білого дому здобув перемогу на зборах прихильників партії (кокусах) у штаті Невада. При цьому Гейлі не отримала голосів, оскільки її кандидатура навіть не обговорювалася. Тоді політикиня заявила, що республіканські чиновники сфальсифікували процес праймеріз і кокусів у Неваді на користь експрезидента.

Завдяки перемозі на кокусах у Неваді Трамп заручився підтримкою 26 делегатів від цього штату. У праймеріз Республіканської партії, що відбулися у штаті 6 лютого, політик не брав участі, а Гейлі зазнала поразки, програвши графі "проти всіх". У Демократичній партії перемогу здобув чинний президент США Байден, який набрав 89 відсотків голосів. Раніше Трамп переміг на кокусах в Айові та на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир.

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